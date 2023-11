Cuneo Saluzzo Rugby: vittoria pesante contro l'Amatori Novara

Fondamentale vittoria per il Cuneo Saluzzo Rugby che, domenica, sul campo amico di Madonna dell'Olmo batte, 41-15 l'Amatori Novara, cogliendo una vittoria che tiene in piena corsa il 15 biancoblù per il secondo posto del girone che dovrebbe significare l'accesso ai play-off promozione per la Serie B ( sperando che a breve la FIR sciolga le riserve sui criteri di accesso ai play-off).

Vittoria ancora più significativa se si considera che è la prima assoluta contro i Novaresi.

Come già evidenziato nelle prime partite il Cuneo Saluzzo di Coach Sainato, Favilla, Lobos ha evidenziato un’ottima preparazione atletica che ha permesso di mantenere un’intensità di gioco elevata per tutto l'incontro. Ha dimostrato di saper sfruttare i propri punti di forza e approfittare delle debolezze avversarie.

Da sottolineare anche la prestazione di chi è subentrato dalla panchina dimostrando di essere al livello di chi è partito titolare portando nuova freschezza ed entusiasmo alla compagine cuneese. Tra questi alcuni giovani dell'U18 inseriti in prima squadra autori anche di due mete.

L'impegno e l'ottimo lavoro degli allenatori supportato da tutti i giocatori hanno permesso un inizio di stagione con molte soddisfazioni non solo dal punto di vista del risultato.

La partita.



Un primo tempo sofferto quello del Cuneo Saluzzo chiuso in svantaggio 7-10 contro la quotata formazione Novarese.

L'ottimo inizio degli avversari ha sbattuto contro un'ottima prima linea e ad un solido pacchetto di mischia che con grande acume tattico ha brillantemente contenuto le avanzate biancorosse. La meta di Grosso, l'unica del primo tempo, ha permesso di chiudere la prima frazione con uno scarto minimo ponendo le basi per una vittoria maturata nella seconda parte della partita.

Una seconda frazione di gioco dove il Cuneo Saluzzo si presenta in campo con ben altro spirito conscio dei propri punti di forza su cui sapientemente fa leva per ribaltare le sorti dell'incontro. Una squadra matura che ha dimostrato di saper mettere in pratica i giusti accorgimenti suggeriti dalla panchina durante l'intervallo.

Una meta di Sommacal ad inizio ripresa trasformata da Brasher che centra i pali anche con un calcio di punizione portano il punteggio del Cuneo Saluzzo oltre il break indirizzando la partita sui binari della vittoria.

I biancoblù continuano a spingere con un gioco ordinato ed a tratti entusiasmante sfruttando al meglio la superiorità fisica e tattica e va in meta ancora 4 volte con l'U18 Daquino (meta tecnica) , Pulvirenti , l'altro U18 Dogliani e Falco. Quest'ultima meta da manuale del Rugby con un magistrale Sciaccaluga.

Con le seguenti trasformazioni il punteggio al termine della partita si ferma sul 41-15. Ai 4 punti della vittoria si aggiunge il punto di bonus per il numero di mete realizzate.La cronaca ci racconta anche di un'altra meta del Novara da aggiungere alle due della prima frazione , arrivata quando ormai il risultato era definito.Man of the match Giuliano, mediano di mischia, autore di una partita senza sbavature dove è sempre riuscito a fare scelte giuste dettando i tempi alle avanzate Cuneesi.

Cuneo Saluzzo: Caporgno, Primerano, Radosta, Rinero, Pulvirenti, Grosso, Sommacal ( CAP), Brignone, giuliano, Sciaccaluga, Tallone, Brasher, Verra, Sibona, Falco. Subentrati: Nourani, Salvagno, Parola, Daquino, Dogliani, De Simone, Giraudo. Mete: Grosso, Sommacal, Daquino, Pulvirenti, Dogliani, Falco. Trasformazioni: 4 Brasher più 1 calcio di punizione.

Domenica prossima nuovo turno di riposo per la compagine di capitan Sommacal , si riprenderà nuovamente in casa il 19/11 alle 14.30 contro il Collegno prima dell'ultimo incontro del girone contro il Volvera.

Il Cuneo Saluzzo vi aspetta sui campi di Madonna dell'Olmo domenica 19 per tifare i 22 Biancoblù in una partita importantissima. La strada intrapresa è quella giusta, ora ogni partita è importante per continuare ad inseguire quei play- off che darebbero un senso ad una seconda parte di stagione da affrontare con la stessa abnegazione e lo stesso entusiasmo di queste prime partite.