Straconi e Fast Coni: ecco come cambia la viabilità in occasione

Per consentire lo svolgimento degli eventi sportivi “STRACONI - edizione 2023” e “FAST CONI - edizione 2023”che si terranno nel concentrico cittadino nel pomeriggio di sabato 11 novembre e nella mattinata di domenica 12 novembre 2023, per motivi di viabilità e di sicurezza, saranno operative le seguenti modifiche alla circolazione:

Sabato 11 novembre 2023 “FAST CONI”

divieto di sosta dalle ore 13:00 alle ore 19:00

(escluso veicoli autorizzati - facenti parte del comitato organizzatore – per operazioni di allestimento e relativo smontaggio)

· Piazza Galimberti per tutta la sua estensione (anello interno/esterno –testata via Roma)

· Via Roma dal civico 2 al civico 4

· Via Saluzzo nel tratto che va dalla intersezione con Piazza Torino fino alla intersezione con Via Leutrum

chiusura al transito dalle ore 13:30 alle ore 19:00 lungo le seguenti vie e piazze interessate dalla manifestazione:

· Piazza Galimberti – per tutta la sua estensione – sarà consentito il transito veicolare sulla direttrice di marcia di corso Soleri – corso Garibaldi – corso Nizza.

· Via Roma – per tutta la sua estensione

· Via Leutrum – nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Carlo Massimiliano Roero e Via Roma

· Via Saluzzo – nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Torino e Via Leutrum

Domenica 12 novembre 2023 “STRACONI”

divieto di transito e di sosta (con rimozione forzata ) in:

· Piazza GALIMBERTI – per tutta la sua estensione – dalle ore 5:00 alle ore 13:00

divieto di sosta dalle ore 6:00 e divieto di transito dalle ore 08:00 sino al termine del passaggio dei partecipanti (termine massimo previsto per le ore 13:00) in:

· Corso NIZZA per tutta la sua estensione (da Piazza GALIMBERTI ai corsi Vittorio/Ferraris) - Corso Vittorio Emanuele II (da Corso NIZZA a Via Dante Livio Bianco) - Via Dante Livio Bianco (da Corso Vittorio Emanuele II e Via Avogadro) - Via BODINA (da Via Avogadro a Via Dalmastro) - Via Dalmastro (da Via Bodina a Via GF Ghedini) - Via G.F. Ghedini (da Via Dalmastro e Via Fenoglio) - Via Fenoglio (da Via Ghedini a Viale Angeli/ Via FELICI) - VIALE DEGLI ANGELI (da Via Fenoglio fino all’altezza di Calà Gino Giordanengo) – Calà G. Giordanengo (per tutta la sua estensione) – Parco Fluviale - Via Parco della Gioventù – Via Porta Mondovì - Rotatoria Porta Mondovì - Corso Marconi ( tra la rotatoria di porta Mondovì e via della Pieve) – Via della Pieve - (senso di marcia ascendente) LUNGOGESSO GIOVANNI XXIII (da Via della Pieve a Via Bono) - Via BONO (per tutta la sua estensione – da LUNGOGESSO GIOVANNI XXIII a Via ROMA) - Via ROMA (da Via BONO a Piazza GALIMBERTI) -

in Piazza GALIMBERTI - per quanto concerne l’anello interno, la limitazione alla sosta sarà operativa già a partire da sabato 11 novembre 2023 per la presenza del “VILLAGGIO STRACONI”.