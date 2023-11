Al Rotary Club di Alba si è parlato di diritto canonico con grande partecipazione

Martedì 7 novembre 2023 il Rotary Club di Alba ha ripreso il ciclo di incontri di “Azione Professionale” dedicato alle attività professionali dei soci. Questo incontro ha visto la relazione dell’avv. Raffaella Witzel, specializzata in Diritto Canonico e con la doppia laurea sia italiana sia presso la Santa Sede, e di Don Sergio Montoya Martin del Campo, cancelliere della Diocesi di Alba e giudice nei tribunali per le cause dei Santi. Presenti come graditi ospiti il consulente Davide Bianco, l’avv. Andrea Castiglione e Don Filippo Torterolo, parroco di Cherasco. La prima parte della relazione, tenuta dalla socia Raffaella Witzel, ha riguardato l’approccio e i risvolti pratici nelle cause di nullità matrimoniali, in particolare come funziona il procedimento e quali sono i motivi contemplati dal tribunale ecclesiastico per ottenere la nullità matrimoniale. Nullità significa che il matrimonio non è mai stato valido per gravi vizi, non significa che viene annullato.

La seconda parte della conferenza ha visto protagonista Don Sergio Montoya Martin del Campo, che ha parlato delle cause riguardanti i Santi, ovvero il processo che porta alla beatificazione (solo in seguito potrà avvenire il processo di santificazione). Nonostante si trattasse di una conferenza per certi aspetti tecnici, la chiarezza dei relatori è stata fondamentale e la relazione è stata estremamente interessante e partecipata.