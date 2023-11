Ceva, donazione per i Vigili del Fuoco grazie alla famiglia di Aldo Bracco, ex sindaco di Lisio

Un gesto del cuore, per ricordare un uomo che si è sempre adoperato per il territorio e sostenere chi, ogni giorno, dona il proprio tempo per aiutare la comunità in momenti di emergenza.

La famiglia di Aldo Bracco, già sindaco di Lisio, scomparso lo scorso agosto in un tragico incidente, ha incontrato sabato 4 novembre i Vigili del fuoco volontari del distaccamento di Ceva, per consegnare loro una donazione in sua memoria, raccolta grazie a parenti e amici.

L’importo donato verrà utilizzato, con l’ausilio dell’associazione Amici dei Vigili del fuoco Ceva, per l’acquisto di attrezzature di soccorso per utili per il distaccamento.

"Ringraziamo la famiglia di Aldo per questo generoso gesto - commenta il neopresidente dell’associazione, Maurizio Lombardi - "Come associazione supportiamo le necessità del distaccamento, in accordo con il comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo. Ogni aiuto che ci viene dato è sempre ben accetto".

Nel prossimo futuro si valuteranno quali attrezzature acquistare, mentre si sta pensando all'organizzazione di un incontro con la popolazione, per illustrare le attività dei Vigili del Fuoco e come vengono gestite le chiamate di soccorso.