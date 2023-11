Cuneo sempre più a misura di pedoni e ciclisti: entro il 31 dicembre oltre 170mila euro di lavori sulla mobilità

Già iniziati o in corso di completamento sono la realizzazione del percorso ciclopedonale in Corso Galileo Ferraris, lungo 300 metri e utile per collegare la ciclabile di Corso Nizza con quella di Via Gobetti (che presto verrà portata fino alle piazze scolastiche delle scuole di via Sobrero), nonché gli attraversamenti ciclopedonali su Corso Monviso e Corso De Gasperi di collegamento ai percorsi ciclabili esistenti. Ci sono poi una serie di interventi di moderazione della velocità a Madonna delle Grazie (Via Castelletto Stura), a Roata Rossi (Via Don G. Basso), a San Benigno (Via dell’Abbazia), a San Rocco Castagnaretta (Via Crocetta), a Spinetta (Via della Ripa). Tutti questi interventi erano previsti da una Delibera di Giunta del settembre 2022.

La Delibera prevedeva lavori simili anche in via della Battaglia a Madonna dell’Olmo e sulla rotatoria di Spinetta, ma per Piazza della Battaglia, si è in attesa di risposta sulla partecipazione a un bando regionale che consentirebbe una riqualificazione più corposa, a ridosso dell’area in cui era stato inizialmente previsto l’intervento, mentre a Spinetta è necessario una più adeguata analisi del traffico veicolare prima di intervenire sulla rotatoria. Quindi si sono liberate risorse che la Giunta, con una nuova Delibera, pubblicata oggi, ora destina a sei nuovi interventi di moderazione della velocità. Due saranno a Spinetta, in via Gauteri fronte scuola e in località Torre Brizio, e quattro in Cuneo, in Corso Giovanni XXIII (in prossimità dello scalone Piatti), in Via Bongioanni (angolo Via Einaudi) e due nel quartiere San Paolo, in Via Scagliosi.