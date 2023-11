Gli alunni dell’Arimondi Eula in visita alla falegnameria Cobola a Sanfront

Lunedì 30 ottobre gli alunni – e futuri geometri - delle classi 4^ A CAT di Savigliano e 4^ E CAT di Racconigi, accompagnati degli insegnanti Monica Alladio, Domenico Robasto, Matteo Fantino, Andrea Di Pietro e Adriano Belliardo sono stati coinvolti in un’interessante giornata di visite nel territorio della bassa valle Po.

L’intera mattinata è stata dedicata alla visita dell’azienda Cobola Falegnameria a Sanfront, leader nel settore della produzione e commercializzazione di infissi in legno e legno/alluminio.

Il Sig. Giuliano Decostanzi, responsabile del settore certificazioni dell’azienda ha esposto in modo chiaro e coinvolgente la storia della Falegnameria Cobola, l’evoluzione del sistema di certificazione, la provenienza delle materie prime, la progettazione, la realizzazione e la posa in opera degli infissi.

Particolare spazio è stato dato all’importanza della “rete” alla quale, oltre a Cobola, aderiscono altre aziende del cuneese ed istituti di ricerca, tutti accomunati dalla passione per il proprio lavoro e dall’attaccamento al territorio su cui operano.

Nel pomeriggio c’è stato il trasferimento a Barge per la visita alla “casa rotante” realizzata da Michele Beltramone che ha accolto il gruppo dell’Arimondi-Eula nella propria abitazione con squisita ospitalità. Tutti i presenti sono stati colpiti dalle capacità e dalla simpatia di questo signore che negli anni ’90, quasi per scommessa, ha ideato e realizzato un’opera geniale.

Nella seconda parte del pomeriggio, con la guida del geom. Davide Decostanzi e dall’ing. Cristiano Savoretto, responsabile dell’Area Tecnica del comune di Barge, si è fatta visita ai fabbricati che un tempo erano di proprietà delle Ferrovie dello Stato e che, dopo essere stati acquisiti dal comune di Barge, sono stati ristrutturati e convertiti in sede per l’Istituto Alberghiero, per la Protezione Civile e per attività culturali di vario tipo. Quella che era la sede sella ferrovia è diventata una pista ciclabile che collega Barge a Bricherasio. Gli allievi hanno avuto l’opportunità di constatare come interventi ben ideati, promossi e realizzati dall’Amministrazione Pubblica abbiano una ricaduta importante sulla cittadinanza e sul territorio circostante. Una giornata di esperienze estremamente interessanti, apprezzata dagli studenti e dagli insegnanti.