Il "Baretti" riapre dopo tre anni di lavori: grandi nomi per la stagione teatrale a Mondovì

A Mondovì torna la stagione teatrale invernale al cine-teatro "Baretti" che riapre, dopo i lavori. La struttura, proprietà del Comune, era stata chiusa a settembre 2020 in seguito a un principio di incendio che aveva interessato l'atrio.

In seguito all'evento che, lo ricordiamo, fortunatamente non ha causato danni ingenti, il comune ha programmato una serie di interventi di manutenzione straordinaria ritenuti indispensabili per integrare e migliorare la sicurezza antincendio dei locali.

Una riapertura speciale, anticipata a giugno dallo spettacolo della scuola di danza "La Terna", che, se non ci saranno variazioni, avverrà il 12 dicembre, con gli spettacoli proposti con la Fondazione Piemonte dal Vivo.

Nei prossimi giorni dovrebbe tenersi la conferenza stampa che ufficializzerà date, costo dei biglietti e modalità per la stagione.

In cartellone una rassegna di spettacoli compresi nel periodo dicembre 2023 e marzo 2024, articolata in 8 appuntamenti serali, che avranno inizio alle 21.

IL CALENDARIO

martedì 12 dicembre 2023 NATALE IN CASA CUPIELLO, SPETTACOLO PER ATTORE CUM FIGURIS (commedia amara di Eduardo De Filippo, rappresenta la disgregazione di una famiglia);

(commedia amara di Eduardo De Filippo, rappresenta la disgregazione di una famiglia); sabato 13 gennaio 2024 IL CACCIATORE DI NAZISTI (Monologo di Remo Girone. Testimonianze sui nazisti in seguito alla liberazione dei superstiti nei campi di concentramento);

(Monologo di Remo Girone. Testimonianze sui nazisti in seguito alla liberazione dei superstiti nei campi di concentramento); martedì 23 gennaio 2024 BOSTON MARRIAGE (con Maria Pajato e Mariangela Granelli. Commedia);

(con Maria Pajato e Mariangela Granelli. Commedia); domenica 4 febbraio 2024 LA MARIA BRASCA spettacolo in cartellone allo Stabile nella stagione 2022/23, con un ottimo successo di pubblico);

spettacolo in cartellone allo Stabile nella stagione 2022/23, con un ottimo successo di pubblico); giovedì 15 febbraio 2024 SUPPLICI (Premio della critica 2022. Sette attrici, ottime scenografie. Tratto dalla tragedia greca di Euripide);

(Premio della critica 2022. Sette attrici, ottime scenografie. Tratto dalla tragedia greca di Euripide); domenica 25 febbraio 2024 LA MADRE (Tema dell’amore materno e possibili derive patologiche, con Lunetta Savino);

martedì 5 marzo 2024 LA CORSA DIETRO IL VENTO (Omaggio a Dino Buzzati di e con Giole Dix. Spettacolo ironico);

(Omaggio a Dino Buzzati di e con Giole Dix. Spettacolo ironico); mercoledì 27 marzo 2024 UN POYO ROJO (spettacolo di danza contemporanea internazionale).

Il costo del biglietto per il singolo spettacolo è di 25 euro; ridotto: 22 euro; abbonamento agli 8 spettacoli: 160 euro; abbonamento agli 8 spettacoli: 140 euro.

Si applicheranno le riduzioni di seguito indicate per l’acquisto del biglietto, presentando un documento d’identità, l’abbonamento o la tessera: minori di 18 anni e i maggiori di 70 anni; insegnanti; abbonati alle stagioni teatrali invernali 2023/24 dei teatri aderenti al circuito della Fondazione Piemonte dal Vivo; possessori dell’abbonamento Musei; possessori della tessera FAI; non vedenti o ipovedenti limitatamente allo spettacolo per il quale viene attivata l’audiodescrizione all’interno del progetto Teatro No Limits.