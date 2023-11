I bambini della scuola dell'infanzia di Valle Talloria hanno incontrato il pittore Libero Nada

Nell’ambito del progetto “Dialogo con la natura” sono previste durante l’anno, attività legate all’ avvicinamento dei bambini all’arte, con visite alle mostre dei pittori storicizzati e con esperienze di pittura con la collaborazione di artisti locali.

Mercoledì 8 novembre i bambini hanno avuto l’opportunità di dipingere insieme al pittore Libero Nada, nativo di Rodello; di fronte ai meravigliosi colori delle vigne e dei boschi i piccoli artisti hanno liberato la loro fantasia e creatività con la produzione di bellissime opere. Si ringrazia il pittore Libero Nada per la sua disponibilità e per aver seguito i bambini in questa esperienza.