La Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa protagonista ad Alba in nome dell'eccellenza

Nel week end appena trascorso la Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa è stata scelta per rappresentare Alba nell'evento "Alba, Bergamo, Parma - Città creative Unesco per la Gastronomia". Un connubio di sapori d'eccellenza che le tre capitali del gusto italiano hanno proposto a turisti e visitatori della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. "Un'esperienza molto positiva e interessante - commenta il gran cerimoniere della Confraternita cortemiliese Bruno Delpiano - che ha messo a confronto le eccellenze enogastronomiche dei territori di Alba, Bergamo e Parma, presentati al pubblico nazionale e internazionale in un contesto unico come quello della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Per noi è stata l'ennesima conferma che la Tonda Gentile delle Langhe è sempre più conosciuta ed apprezzata dagli amanti del gourmet di tutto il mondo".

Sabato 11 e domenica 12 novembre i paludati della nocciola saranno a Cavour insieme alla pro loco di Cortemilia in occasione di Tuttomele. Ad accompagnarli nella trasferta cavourese anche il gruppo musicale Cui da Ribote di Cortemilia.