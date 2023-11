Arriva ad Alba "Loudly-Racconti e armonie: un viaggio ispirato a Beppe Fenoglio"

Un percorso musicale ispirato a Fenoglio, alle opere, ai luoghi, alle radici della sua albesità. Mercoledì 15 novembre, ore 21 (ingresso libero), al Teatro sociale di Alba, presso la sala storica “Marianna Torta Morolin” andrà in scena “Loudly – Racconti e armonie: un viaggio ispirato a Beppe Fenoglio”, evento promosso dall’associazione FuturAlba.



Sul palco si alterneranno gli artisti dell’Ensemble “Sentieri Selvaggi”, con letture a cura dell’attrice Paola Roman, sotto la direzione artistica del maestro Carlo Boccadoro e la direzione scientifico – letteraria del prof. Valter Boggione.



Il programma si alterna tra musica italiana e americana, con brani di autori viventi che vanno aripercorrere idealmente tappe e luoghi del percorso umano e professionale di Beppe Fenoglio.



“Le parole dello scrittore Beppe Fenoglio aleggiano tra le vie di questa città, che da sempre ha saputo mantenere viva la memoria partigiana e quella rurale delle Langhe – afferma Edoardo Bosio, presidente di FuturAlba – questa serata intende proprio essere l’espressione di un punto di incontro, di un’armonia tra un futuro rivoluzionario e un passato onnipresente, tra i racconti di Beppe Fenoglio e la musica dei Sentieri selvaggi”.



“Beppe Fenoglio, Langhe, resistenza e musica di qualità. Questa iniziativa ha tutte le caratteristiche per conferire un valore aggiunto al panorama culturale e musicale della nostra città e dell’intera Provincia Granda. Per questi motivi il Consiglio regionale ha scelto di sostenere questa manifestazione- afferma Ivano Martinetti, consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte – sarà un momento significativo per ripercorrere un importante pezzo di storia della nostra comunità, accogliendone gli insegnamenti sempre attuali”.



“Le iniziative culturali rappresentano occasioni fondamentali per mantenere viva e coesa la comunità e offrire momenti di crescita e approfondimento – sottolinea Ezio Raviola, presidente di Fondazione CRC - Per questo motivo la Fondazione CRC sostiene convintamente l’iniziativa promossa da FuturAlba per fare memoria della storia albese atraverso leteratura e musica”.