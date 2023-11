Ogni avventura inizia dalla scelta della meta: al Cfpcemon gli open day dedicati al tuo futuro!

Se devi scegliere il percorso scolastico che ti porterà verso il tuo futuro il Cfpcemon, in accordo con il gruppo locale di orientamento, aprirà le sue porte nelle seguenti date:

a Ceva sabato 11 Novembre 2023 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e sabato 13 Gennaio 2023 dalle ore 14.30 alle ore 17.30

sabato 11 Novembre 2023 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e sabato 13 Gennaio 2023 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 a Mondovì sabato 18 Novembre 2023 dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Ma non è tutto!

Proprio perché “Il futuro nelle tue mani” non è soltanto uno slogan, ma un'azione concreta al Cfpcemon i ragazzi e le ragazze potranno “mettere le mani” nei laboratori, sperimentando attività didattiche reali in queste date speciali.

VISITE AI LABORATORI

Laboratorio Estetica a Ceva:

Giovedì 14 Dicembre 2023 dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Laboratorio Meccanica Tradizionale e CNC a Ceva:

Giovedì 14 Dicembre 2023 dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Laboratorio Meccanica CNC e Automazione a Mondovì:

Martedì 5 Dicembre 2023 dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Laboratorio Acconciatura a Mondovì:

Martedì 5 Dicembre 2023 dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Laboratorio Ristorazione a Mondovì:

Martedì 5 Dicembre 2023 dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Previa prenotazione, queste occasioni consentiranno agli interessati di immergersi nell'esperienza della formazione professionale e toccare con mano le opportunità educative che l’ente offre.

Per ulteriori informazioni e per confermare lapartecipazione è possibile contattare le sedi di Ceva 0174701284 e Mondovì 017442135

Il metodo Cfpcemon

Apprendere per esperienza è il metodo che dà migliori risultati sin da quando siamo molto piccoli. Il Cfpcemon utilizza questa modalità anche per le materie di base, inserendo progetti di didattica attiva in ogni annualità e in ogni corso.

Confezionato nell’esperienza da vivere, nel progetto da costruire o nel video da registrare - per fare alcuni esempi - c’è un lavoro interdisciplinare che permette l’integrazione tra le materie professionalizzanti, quelle di base e trasversali, rendendole più efficaci e offrendo grandi momenti di soddisfazione ai singoli studenti. Questo approccio che aiuta anche a sviluppare una skill molto richiesta oggi: la capacità di lavorare in team!

Il Tutor

Oggi anche la scuola sta inserendo la figura del Tutor, un attore presente nella formazione professionale da sempre e fondamentale per garantire un costante confronto sull’esperienza formativa tra ente, studenti e famiglie.

I tutor (e il responsabile del corso) monitorano con costanza l’andamento del gruppo classe per garantire il successo formativo dei singoli allievi edaccompagnano i ragazzi e le ragazze per tutta la durata del percorso formativo: nella fase di accoglienza per facilitare l’inserimento nella nuova realtà; durante il percorso sostenendo e rimotivando chi avesse momenti di difficoltà; al termine per facilitarne l’inserimento nel mondo del lavoro.

Il tutor si relaziona inoltre con le famiglie, al fine di garantire un costante confronto sull’esperienza formativa.

Inserimento lavorativo

Il Cfpcemon dal 2013 è accreditato sia a livello Regionale che Nazionale per le attività di Servizi al Lavoro.

Questo permette a di svolgere un servizio più preciso e puntuale per quegli studenti che a fine corso vogliono inserirsi in impresa, sempre con l’accompagnamento di un tutor.

Maggiori informazioni su https://cfpcemon.it/