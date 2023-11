Oltre mille visitatori a Cuneo per la mostra dell'artista Lucio Mastrolia

Ottimo il bilancio dell'evento organizzato in collaborazione con il Comune di Cuneo, il Comune di Bra e l'Associazione Grand'Arte: oltre mille visitatori hanno potuto apprezzare il percorso artistico del pittore braidese che da anni condivide la propria professione in ambito sanitario con la passione per l'arte.

La mostra è stata allestita anche con finalità benefiche a sostegno della Fondazione Ospedale Cuneo Onlus: alcune opere esposte sono state messe a disposizione del pubblico che ha potuto, in questo modo, attraverso una donazione liberale, contribuire alla realizzazione dei progetti avviati dalla Fondazione in favore dell'Ospedale di Cuneo.

La Fondazione ha ricevuto in donazione dalla mostra la somma di 4.100,00 euro e vuole pubblicamente e sentitamente ringraziare Lucio Mastrolia per la sensibilità e la disponibilità dimostrate: "Crediamo fortemente in iniziative di questo genere - spiegano - che simboleggiano il senso della partecipazione alla costruzione di una comunità solidale, che investe nel proprio futuro per il bene della collettività."