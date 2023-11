Piazzetta Aido a Bra si rifà il look e fa festa tra luci e musica

Sembra ieri che a Bra, sede operativa di AIDO Sezione Provinciale di Cuneo, veniva festeggiato il 45.mo anno di attività con il taglio del nastro di un simbolo che accoglie chi arriva nella città terra natia del Beato Cottolengo e patria di Slow Food, ed a poco più di un anno di distanza una bellissima sorpresa: Piazzetta AIDO si rifà il trucco illuminandosi a giorno per una life zone very cool!

Grazie al prezioso supporto della Fondazione CRC per un'azione progettuale pienamente condivisa dall'amministrazione comunale di Bra, l'area dedicata al dono si impreziosisce di nuove panchine artistiche frutto della creatività e del genio artistico di Francesca Semeraro e Giovanni Botta, noti e riconosciuti maestri del pennello che con la loro fantasia ancora una volta hanno aderito alla proposta della realtà di coordinamento associativo della "Granda" di lavorare a favore della sensibilizzazione alla donazione di organi, tessuti e cellule.

Ecco allora che l'area dedicata alla vita con Bra riconosciuta ufficialmente "città del dono", un nuovo momento d'incontro si vivrà Venerdì 17 Novembre quando alle 17.30 si accenderanno le luci che illumineranno l'area che porterà "h24" a riflettere, in sano relax, sull'importanza di dire SI alla vita.

E per festeggiare questo importante restyling le luci di Piazzetta AIDO rifletteranno alle ore 21 anche al Teatro Boglione Politeama: in scena i Rebel Bit per "Come" un concerto ammagliante ed accattivante regalato alla città di Bra da AIDO ed AVIS Bra per celebrare la generosità dei braidesi fortemente legati al "dono dato" e di tanti volontari che con pieno spirito di servizio operano nel contesto sociale a favore della comunità tutta, per un momento musicale occasione d'augurio per le vicine festività di fine d'anno.