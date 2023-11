Tanti futuri diplomati in linguaggio felino: anche a Saluzzo successo del corso per proprietari di gatti

Il gatto vede a colori, ha una vista molto acuta, ma l’olfatto è preminente e se è contento emette una vocalizzazione simile al cinguettio.

Queste sono solo alcune delle curiosità relative ai felini e al loro comportamento, trattate nel primo corso di formazione per proprietari di gatti, organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo in collaborazione con l’Enpa.

Dopo il sold out di Cuneo, successo anche a Saluzzo con oltre 100 iscritti e grande interesse per l’iniziativa, concepita già nel 2019, poi ritardata per la pandemia.

Si tratta di tre serate di due ore, l’ultima sarà venerdì 10 novembre (nella sala degli specchi alla ex Caserma Musso) rivolte a chi possiede un gatto o chi ha intenzione di adottarne uno.

Al termine verrà rilasciato un diploma di “lingua felina”. Le lezioni, tenute da Medici Veterinari specializzati, hanno lo scopo di fornire nozioni sulle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del gatto, in modo da indirizzare il proprietario verso una gestione responsabile dell'animale, creando una relazione sana ed equilibrata con l’amico a quattro zampe.

“Avere proprietari consapevoli, - sottolinea Marco Bravi, membro dell’organo di Amministrazione nazionale dell’Enpa (Ente nazionale protezione animali) - significa aumentare il benessere di uomo e animale e ridurre le problematiche di randagismo, abbandono e non sterilizzazione dell’animale.

Il corso evidenzia anche importanza del medico veterinario comportamentalista in grado di capire se un determinato problema deriva da una condizione fisica o ambientale.

L’iniziativa partita dall’Ordine dei veterinari significa anche interesse per gli animali come parte del vivere sociale”.

Il modulo formativo aiuta a prevenire lo sviluppo di comportamenti indesiderati, insegnando ai proprietari i loro doveri e le loro responsabilità civili e penali.

Il linguaggio del felino è ancora più difficile da interpretare rispetto a quello del cane e per questo vengono forniti strumenti e chiavi di lettura per capire come comunica questa specie, a partire dall’etologia per arrivare a trattare i principali disturbi comportamentali, sfatando i falsi miti che aleggiano attorno ai suoi comportamenti.

Sono inoltre trattate le principali malattie infettive del gatto, in particolare la zoonosi.

Il corso che è gratuito porta al conseguimento del diploma validato dalle Autorità Sanitarie e Comunali.