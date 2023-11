Vinadio in lutto per la morte improvvisa di Diego Balzan, artigiano con la passione per la bici

Dolore e smarrimento a Vinadio, dove stamattina 8 novembre si è appresa la notizia della morte improvvisa, avvenuta nella notte, di Diego Balzan, artigiano muratore titolare di un'impresa individuale di costruzioni e manutenzioni con sede in via Divisione Alpina Cuneense.

Classe 1970, era sposato con Anna Trocello, guida turistica nei mesi estivi al Forte di Vinadio; aveva due figli, Lorenzo, di 27 anni, dipendente della Merlo, e Federico, di 24 anni, che aveva iniziato a lavorare con il padre.

Appassionato di sport, era un ottimo ciclista sulle lunghe distanze oltre che un fortissimo fondista. Proprio in questo sport, da giovane, aveva vinto molte gare, fino alla decisione di dedicarsi alle due ruote. Non era difficile vederlo per le strade della Valle Stura, con qualunque condizione meteo. Da qualche anno, con un gruppo di amici, si dedicava alla manutenzione e alla pulizia dei sentieri della valle per renderli fruibili con le e-bike.

La famiglia Balzan è molto conosciuta e stimata. Il padre Giuseppe Bepi aveva gestito la stazione di servizio di Vinadio, con l'annessa officina, per molti anni. Bepi riparava soprattutto bici e moto. E proprio in quell'officina era nata la passione di Diego per la bicicletta. Oltre al padre, lascia le sorelle Laura, operatrice sociosanitaria, e Romina, residente a Demonte.

Al momento non è stata fissata la data delle esequie.