15 anni di Bitcoin: le 10 aziende che hanno resistito all'urto del tempo e cosa riserva il futuro

Sono passati più di 15 anni da quando Satoshi Nakamoto ha lanciato Bitcoin: alla vigilia del 3 gennaio 2024, la rete celebra un decennio e mezzo di attività continua. Sebbene molte aziende abbiano chiuso nel 2023, molte delle prime rimangono in gioco.

Ecco quali sono alcune delle prime aziende di criptovalute ancora operative oggi e diamo uno sguardo al futuro, con due prevendite, legate a BTC, pronte a esplodere: Bitcoin ETF e Bitcoin Minetrix.

VAI ALLA PREVENDITA DI BITCOIN ETF

10 aziende che hanno resistito ai problemi del settore crypto

Quest’anno si è assistito al crollo di numerosi grandi nomi del settore, mentre altri sono ancora scossi dall’avvicendarsi di eventi poco positivi. C’è però un numero considerevole di società di criptovalute, che hanno superato molteplici tempeste e sono rimaste comunque in attività.

Alcune di queste aziende hanno superato un decennio di vita, alcune delle quali hanno dovuto affrontare sfide abbastanza pesanti da minacciare la loro esistenza. Ecco una panoramica su alcune delle imprese di valuta digitale più affermate, operative ancora oggi.

Braiins Pool (precedentemente Slush Pool)

Nata come Slush Pool e conosciuta oggi come Braiins Pool, questa società detiene il titolo di pool di mining di Bitcoin più longevo ed è impegnata attivamente in operazioni di mining di BTC. Il suo ideatore è stato Marek Palatinus, chiamato "Slush", il 27 novembre 2010.

Palatinus è anche noto per il suo ruolo nello sviluppo del primo hardware wallet al mondo, Trezor. Attualmente, Braiins Pool è responsabile dello 0,63% dell'hashrate totale della rete Bitcoin, e ha fornito 2,99 exahash al secondo (EH/s) negli ultimi tre giorni. Braiins è in attività da quasi 13 anni.

Coinbase

Coinbase, con sede a San Francisco, ha iniziato le sue operazioni nel giugno 2012, grazie ai fondatori Fred Ehrsam e Brian Armstrong. Nel corso del tempo, è diventato uno dei principali exchange di criptovalute a livello globale.

La società ha segnato la sua transizione verso un'entità quotata in borsa il 14 aprile 2021, ovvero quando ha quotato le sue azioni ordinarie di Classe A sul mercato Nasdaq Global Select con il ticker "COIN".

Tuttavia, il 6 giugno 2023, Coinbase è andata incontro a ostacoli legali quando la SEC ha affermato che la società operava come broker non registrato, parlando di violazioni della legge sui titoli. Coinbase opera da 11 anni.

Canaan

Canaan Inc. si è ritagliata una nicchia significativa nel campo della produzione specializzata di chip ASIC e dell'hardware per il mining di Bitcoin. Lanciata nel 2013 dai fondatori Nangeng Zhang, Jiaxuan Li e Xiangfu Liu, Canaan ha compiuto una mossa coraggiosa acquisendo Avalon, il pioniere del primo impianto minerario ASIC, nello stesso anno.

La società ha fatto un balzo in avanti quando è entrata nel mercato pubblico il 21 novembre 2019, diventando una delle prime, nel settore del mining di criptovalute, a quotarsi in borsa. Canaan ha recentemente celebrato il decimo anniversario dell'azienda con nuove macchine.

Bitfinex

Bitfinex, un exchange di criptovalute, è stato fondato nel 2012 dall'imprenditore francese Raphael Nicolle e dall'imprenditore italiano Giancarlo Devasini. La piattaforma gestisce il secondo wallet di Bitcoin più grande in circolazione, con 190.010 BTC.

Di proprietà di Ifinex Inc., che gestisce anche Tether Holdings Limited, il principale emittente di stablecoin, Bitfinex è uno dei protagonisti del settore dello scambio di valuta digitale da oltre 11 anni.

L’exchange ha subito una significativa violazione della sicurezza nel 2016 quando ha perso circa 120.000 Bitcoin. Nonostante questa battuta d'arresto, Bitfinex si è ripreso e ha riaffermato il suo status come uno dei principali exchange di criptovalute al mondo.

Blockchain.com

Blockchain.com, una volta noto come Blockchain.info, è stato fondato nel 2011 da un team composto da Peter Smith e Nicolas Cary. L'azienda fornisce una grande varietà di servizi, tra cui un block explorer per più criptovalute, l’analisi dei dati e un wallet digitale e inoltre gestisce una piattaforma di trading.

Blockchain.com ha visto la creazione di 87 milioni di wallet da parte degli utenti di 200 paesi da quando è iniziato il suo servizio. L'attività è operativa da circa 12 anni.

BitPay

Bitpay, un fornitore di servizi di pagamento in criptovaluta con sede ad Atlanta, è stato fondato nel maggio 2011 da Tony Gallippi e Stephen Pair. L'azienda offre servizi di elaborazione dei pagamenti che permette ai commercianti di accettare le criptovalute.

Bitpay ha introdotto una carta di debito in criptovaluta Visa, che è stata successivamente rinominata in collaborazione con Mastercard. A metà maggio 2023, Bitpay ha annunciato l’interruzione del programma Mastercard, con l’intenzione di introdurre in futuro una nuova offerta di carte di credito/debito.

Il processore continua a gestire i pagamenti dei commercianti ed è in attività da 12 anni.

Bitstamp

Bitstamp, un exchange europeo di criptovalute, è stato fondato nel 2011 da Nejc Kodrič e Damijan Merlak. Per anni, l’exchange ha consentito il trading di criptovalute contro valute fiat come il dollaro statunitense, la sterlina britannica e l’euro. Bitstamp è stato vittima di un attacco informatico il 4 gennaio 2015, che ha comportato una perdita di quasi 19.000 BTC.

Tuttavia, analogamente a Bitfinex, l’exchange si è ripreso dall’incidente e ha mantenuto il suo status di piattaforma leader nel settore del trading. Bitstamp è operativo da più di 12 anni dal suo lancio.

Kraken

Kraken, con sede a San Francisco e fondata nel 2011 da Jesse Powell, Thanh Luu e Michael Gronager, continua a operare ancora oggi. L'exchange, come Bitstamp, offre da tempo il trading di criptovalute contro valute fiat.

Sebbene Kraken non abbia subito gravi violazioni della sicurezza nella sua storia, recentemente è andata incontro a problemi normativi con la SEC, che hanno portato all'interruzione dei suoi servizi di staking.

L'exchange ha accettato di chiudere il servizio di staking e di pagare 30 milioni di dollari in storno, interessi pregiudizievoli e sanzioni civili relative al caso. Kraken è operativo da più di 12 anni.

Bitmain

Bitmain, un produttore di piattaforme di mining ASIC Bitcoin, è stato fondato nel 2013, parallelamente alla nascita di Canaan, da Micree Zhan e Jihan Wu, anche se nel 2019 Wu si è dimesso da co-CEO.

Conosciuta per aver creato le piattaforme di mining Antminer, Bitmain ha anche lanciato Antpool, uno dei pool minerari più grandi a livello globale per hashrate totale. L'azienda è all'avanguardia nella produzione di piattaforme di mining da oltre 10 anni.

Satoshilab (Trezor)

Satoshilabs, il creatore di Trezor, è stato fondato nel 2013 da Marek Palatinus e Pavol Rusnak e il suo primo wallet hardware, Trezor Model One, ha debuttato il 29 luglio 2014. Nonostante la concorrenza presente oggi nel settore, l’azienda continua a operare con successo.

Di recente ha lanciato la terza versione del suo wallet hardware, che supporta Bitcoin, Ethereum e oltre 7.000 altri asset digitali. La società è operativa da complessivamente dieci anni.

Molte aziende non ce l’hanno fatta

Queste società di criptovalute sono sopravvissute alla caduta di numerosi concorrenti, come FTX, Blockfi, Three Arrows Capital (3AC), Voyager Digital, Celsius Network e Alameda Research.

Passi falsi di società come Mt Gox, Quadrigacx, Cryptsy , Mintpal e Bitcoinica hanno accelerato il collasso di altre. Persistere nel regno volatile delle criptovalute per oltre un decennio è un grande risultato, soprattutto in un settore in cui le certezze sono scarse.

Anche per questo è bene tenere d’occhio progetti che mettono le basi per un successo futuro, come i nuovi Bitcoin Etf e Bitcoin Minetrix.

Nasce Bitcoin ETF, la nuova crypto collegata all’approvazione degli ETF spot su BTC

Bitcoin ETF è un nuovo progetto di criptovaluta legato all’approvazione e al lancio degli ETF spot su BTC. Il token BTCETF, nativo del progetto, è attualmente in prevendita al costo di $0,005, che crescerà nell’arco delle 10 fasi in maniera incrementale.

La presale ha superato $37.000 in questo momento e prosegue molto velocemente perché fa gola agli investitori: il progetto prevede che, dopo l’approvazione e il lancio di un ETF, i guadagni ottenuti tramite il token BTCETF siano legati al successo degli ETF su Bitcoin e all’andamento del valore di BTC.

Per l’esattezza il team ha posto cinque traguardi, al raggiungimento di ognuno dei quali il 5% della fornitura totale di token Bitcoin ETF dovrà essere sottoposta al meccanismo di burning, riducendo l’offerta e quindi incrementando il valore dei token.

I traguardi prefissati sono i seguenti:

Il volume degli scambi 24 ore su 24 in BTCETF raggiunge i 100 milioni di dollari La SEC approva il primo ETF Bitcoin negli Stati Uniti Il primo ETF Bitcoin viene lanciato Il patrimonio gestito dagli ETF Bitcoin raggiunge $1 miliardo Il valore di Bitcoin chiude una candela giornaliera superiore a $100.000.

La roadmap prevde che il 25% della fornitura totale di BTCETF, pari a 2,1 miliardi, venga sottoposto al burning e che, quando un investitore vende i propri token, una parte di questi venga automaticamente trattenuta come tassa e bruciata.

La tassa di vendita inizia dal 5% e viene ridotta dell'1% per ogni traguardo raggiunto dall'ETF spot su Bitcoin: nel momento in cui, però, vengono raggiunti tutti, questa imposta scompare. Il progetto ingloba anche il meccanismo di staking, al quale è destinato il 25% della fornitura totale di token.

La prima fase della prevendita ha una durata di 5 giorni e fino al raggiungimento del traguardo di $420.000: per acquistare i token BTCETF basta collegare il proprio crypto wallet alla pagina della prevendita e usare ETH, USDT, BNB, MATIC o una carta bancaria.

Se le cose vanno come previsto, il token può esplodere in concomitanza con tutte le varie fasi degli ETF spot su Bitcoin.

VAI ALLA PREVENDITA DI BITCOIN ETF

Bitcoin Minetrix: oltre $3,6 milioni in prevendita in un tempo record

Bitcoin Minetrix può contare sul concetto dello stake-to-mine, che ha un’importanza notevole nel far raggiungere alla sua presale il traguardo di $3,6 milioni in un tempo record. Mettendo insieme due concetti base del settore delle crypto, il mining e lo staking, il progetto permette di generare potere di cloud mining e hashrate, per far ottenere ricompense in Bitcoin ai suoi investitori.

Sarà sufficiente partecipare alla prevendita in corso e acquistare un minimo di $10 di BTCMTX, il token nativo del progetto, ora in vendita a $0,0115: in questo modo il mining di BTC diventa accessibile a tutti e non solo a chi può permettersi l’acquisto di costose attrezzature o di affrontare spese importanti di energia.

Il cloud mining, il settore del quale si serve Bitcoin Minetrix, spesso non è affidabile, ma qui è sicuro in quanto è verificato da Coinsult; i detentori di BTCMTX non dovranno inoltre lasciare depositi in denaro perché basterà fare staking con i token.

Inoltre gli investitori possono guadagnare anche solo mettendo in stake i token BTCMTX: chi acquista BTCMTX in prevendita utilizzando ETH (in alternativa a USDT, BNB e MATIC o una carta bancaria), può iniziare da subito a fare stake-to-mine, pagando delle gas fee pari a $0,15, quindi senza dover attendere il termine della prevendita.

In questo momento ci sono oltre 255.000 token bloccati, con un APY del 163%. L’andamento del token è collegato a quello di Bitcoin, oltre che a quello generale del mercato, per cui eventi come l’halving del 2024 o l’approvazione degli ETF spot su BTC sono di fondamentale importanza per permettergli di fare più di 10x con il listing.

VAI ALLA PREVENDITA DI BITCOIN MINETRIX