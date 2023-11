Previsione del prezzo di Pepe (PEPE): Everlodge (ELDG) e Shiba Inu (SHIB) spingono per un'ulteriore crescita

Il mercato delle criptovalute non è nuovo a una forte concorrenza e il quarto trimestre del 2023 sarà molto eccitante. Everlodge (ELDG), un progetto innovativo pronto a sfidare token affermati come Pepe (PEPE) e Shiba Inu (SHIB), ha conquistato l'interesse di massa. Questo articolo esplorerà l'attuale panorama di questi token e come Everlodge si stia posizionando come un serio concorrente nel mondo delle criptovalute.

Pepe (PEPE): Un intrigante movimento di balene

Pepe (PEPE) sta generando un notevole fermento nella comunità delle criptovalute, con indicatori rialzisti che puntano a un futuro promettente. I dati recenti di LookOnChain hanno rivelato un investimento sostanziale, con una balena che ha acquistato 996B token PEPE per 617 ETH, equivalenti a circa 1,11 milioni di dollari. Questa acquisizione significativa riflette il crescente interesse per il progetto.

Inoltre, il massiccio evento di masterizzazione di token da parte del team di Pepe coin in ottobre, che ha raggiunto l'incredibile cifra di 6,9T token (pari a 5,5 milioni di dollari), ha ulteriormente contribuito all'ottimismo che circonda PEPE. Di conseguenza, il prezzo di PEPE è balzato da 0,00000071 dollari il 6 ottobre a 0,00000117 dollari il 6 novembre.

Grazie a questi sviluppi, gli esperti prevedono che il prezzo di Pepe possa raggiungere 0,00000149 dollari entro dicembre 2023. Ciò creerà le premesse per potenziali guadagni per gli investitori di PEPE.

Shiba Inu (SHIB): Spinta alla crescita

Shiba Inu (SHIB) sta mostrando segnali rialzisti mentre guadagna trazione. La figura di spicco del progetto, Shytoshi Kusama, ha lanciato un appello all'azione, esortando gli influencer e i creatori di contenuti della moneta Shiba Inu a unire le forze. L'appello di Kusama mira a consolidare gli sforzi promozionali degli operatori indipendenti su vari canali mediatici, promuovendo l'unità della comunità Shiba Inu.

Inoltre, la blockchain di Shibarium sta facendo notevoli progressi, con il conteggio complessivo delle transazioni che sta per raggiungere un traguardo significativo a 4.000.000 (secondo Shibariumscan). Questi risultati sottolineano il crescente interesse e l'attività all'interno dell'ecosistema Shiba Inu, alimentando ulteriormente il sentimento rialzista.

Il prezzo della moneta SHIB ha rispecchiato questi sviluppi, passando da 0,00000723 dollari del 23 ottobre a 0,00000819 dollari del 6 novembre. Per tutti questi motivi, gli analisti di mercato hanno fatto questa previsione sul prezzo di Shiba Inu. Essi prevedono che SHIB varrà 0,00001078 dollari entro il quarto trimestre del 2023.

Everlodge (ELDG): Avere un tetto di crescita più alto di Pepe e Shiba Inu

L'utilità e il potenziale di crescita di Everlodge (ELDG) stanno catturando l'attenzione degli investitori che guardano al di là di monete meme come Pepe e Shiba Inu. Sebbene queste due monete abbiano un fascino unico, l'approccio innovativo di Everlodge all'investimento immobiliare offrirà un livello di utilità e versatilità che spicca sul mercato.

In altre parole, Everlodge lancerà un mercato immobiliare che digitalizzerà e conierà proprietà di lusso in NFT. Non solo, questi NFT vengono poi frazionati. Di conseguenza, anche chi ha un patrimonio netto basso può diventare proprietario frazionario di una villa di lusso a Miami sulla blockchain per un prezzo a partire da 100 dollari.

Inoltre, la funzione di prestito di Everlodge cambierà le carte in tavola per tutti. Questa funzione innovativa consente agli utenti di utilizzare i propri NFT garantiti da immobili come garanzia per ottenere prestiti a breve e medio termine, eliminando così la necessità di dover affrontare i complicati processi associati alle banche tradizionali.

Attualmente nella fase 6 della prevendita a 0,023 dollari, il token nativo ELDG ha suscitato un notevole interesse. Grazie al suo basso valore di mercato e ai suoi legami reali con il colossale settore dell'ospitalità globale da 4,548 miliardi di dollari, gli esperti prevedono addirittura che raggiungerà 0,038 dollari prima della fine della prevendita. Inoltre, il giorno del lancio potrebbe registrare una crescita di 30 volte, lasciando Pepe e Shiba Inu nella polvere.

