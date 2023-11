La salute delle donne al centro di un incontro promosso da Lilt e Zonta Saluzzo

Martedì 14 novembre dalle 20.45 presso il Monastero della Stella (piazza Trinità 4 Saluzzo) si parlerà della Salute delle donne, di prevenzione, diagnosi e assistenza.

Lilt e Zonta CLUB Saluzzo sono in sinergia per la promozione della prevenzione dei tumori femminili.

Durante la serata interverranno: Patrizia Manassero Presidente LILT Cuneo odv e Tiziana Somà Presidente Zonta Club Saluzzo, Gianfranco Fortina segretario provinciale Lilt, Noemi Fiore psiconcologa Lilt Saluzzo, Cristina Granetto direttore della Struttura Complessa oncologica Asl Cn 1, Emanuela Pignata psiconcologa dell’Oncologia di Savigliano. Modera l’incontro il Dr. Andrea Gili.

Nella serata si parlerà di prevenzione che rappresenta la migliore arma per ridurre il rischio di cancro. "Sono infatti ormai numerose le evidenze scientifiche che correlano alimentazione, stili di vita e cancro. Molti tumori sono potenzialmente prevenibili in quanto legati a fattori di rischio modificabili, quali il fumo, il consumo eccessivo di alcol…( Prevenzione Primaria)".

Gli screening oncologici mirano a individuare precocemente un tumore o i suoi precursori, sono interventi di sanità pubblica, affidabili e sicuri, o­fferti gratuitamente ai cittadini. Una diagnosi precoce consente di utilizzare una terapia efficace e spesso risolutiva (Prevenzione secondaria).

"Grazie allo screening e alla maggior consapevolezza delle donne, la maggior parte dei tumori maligni mammari è diagnosticata in fase iniziale quando il trattamento chirurgico può essere più spesso conservativo e la terapia adottata più efficace".