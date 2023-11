Paroldo è pronta ad accogliere “L’Estate di San Martino”

Il paese dell’Alta Langa, nemmeno 200 abitanti, che ospita ogni anno quasi 1000 persone, è pronto ad accendere gli eventi de’ “L’Estate di San Martino”. E se i circa 800 posti per gustare la Bagna Cauda nelle case dei paroldesi sono andati esauriti in pochi giorni, sono tantissime le attività e le sorprese per chi vorrà raggiungere il paesino a 8 Km da Ceva e Murazzano, nei due giorni di festa patronale.

Sabato 11 l'atmosfera suggestiva della “Notte delle Masche” accoglierà con luci, musica e racconti chiunque abbia voglia di passeggiare tra le mura in pietra della Borgata Cavallini “vestite” per questa occasione speciale che si ripete da ormai da 27 anni.

Domenica 12, prima dell’inaugurazione ufficiale della Fiera di San Martino, Paroldo consegnerà i “Mantelli di San Martino” (Premio Fedeltà a Paroldo per coloro che si sono adoperati per la crescita e la valorizzazione del paese) e il “Premio Palodium alla cultura 2023” che quest’anno andrà a Cinzia Ghigliano, una delle poche disegnatrici italiane di fumetti, con all’attivo opere esposte nei Musei del Fumetto di Bruxelles, Angoulême e Lisbona e prestigiosi premi ottenuti sia in Italia che all’estero. L’illustratrice porterà a Paroldo alcuni suoi lavori, in particolare quelli realizzati nel progetto dedicato alla fotografa statunitense Vivian Maier.

Dopo l’inaugurazione, alla presenza delle autorità, Paroldo si trasformerà in un palcoscenico dedicato a numerosi espositori: in piazza una mostra sul mondo dei tarocchi a dimensione d'uomo, per le strade del paese artigiani, falconieri, produttori locali, artisti e poi musica! Per tutta la giornata saranno presenti gli itineranti Pijtevarda e alle 14.30 la Mondovì band in concerto in piazza. Sempre dalle 14.30 in Borgata Cavallini degustazioni guidate di Formaggi con ONAF.

Non mancheranno le attività per le famiglie con i giochi per bambini dell’associazione l’Albero del Macramé, la caccia al tesoro in bicicletta, la Gymkana e altre attività, sempre in bici, a cura di Emmegi Cycling.

Saranno molte le eccellenze enogastronomiche presenti in fiera ma per gustare il "Pranzo di San Martino," la nuovissima Associazione Pro Loco preparerà Polenta Salsiccia, Sugo di Porri o Bagna Cauda con verdure, lo stand Sciclub proporrà un antipasto gourmet e altre squisite opzioni saranno proposte presso i ristoranti locali: Trattoria Salvetti, Bistrò 25Miglia e Agriturismo Raflazz.

Per tutta la giornata, così come nella serata di sabato 11, sarà possibile visitare l’Ecomuseo della Pecora delle Langhe al costo di 3 euro (gratis per i bambini fino a 5 anni, ridotto da 6 a 12). Al pomeriggio l’appuntamento immancabile con la “Tribaldina”, la melodia suonata a mano dal campanile di San Martino e per finire le caldarroste e frittelle mele nell’area Pro Loco.

Le masche e l’estate di San Martino vi aspettano dal 10 al 12 novembre a Paroldo.