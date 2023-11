Sanrito Festival 2024: ultimo giorni per candidarsi come concorrente

Venerdì 15 dicembre alle 21 presso Open Baladin Cuneo, saranno annunciati le concorrenti e i concorrenti selezionati per la nona edizione di Sanrito | Piccolo Festival di Grandi Canzoni con un concerto dello storico bluesman genovese Paolo Bonfanti già front man dei BIG FAT MAMA, una delle più importanti rock-blues band italiane, accompagnato da The Good Night Little Orchestra (composta da Tom Newton, Benjamin Newton, Tommaso Sorba: quattro degli undici componenti dell'Orchestra di Sanrito, assieme al batterista Alessandro Romano).