Tavol'Art: un viaggio tra l’estetica del cibo attraverso i secoli, al Monastero della Stella di Saluzzo

La tavola è stata il palcoscenico di una continua evoluzione, in cui estetica e nutrimento hanno danzato attraverso i secoli, riflettendo i valori e le trasformazioni delle società e dei tempi.

L'arte dell'imbandigione è un viaggio affascinante tra passato e presente, tra tradizione e innovazione culinaria.

L’imbandire, ovvero il preparare la tavola, è una vera e propria arte che segue un percorso storico attraversando secoli di evoluzione culinaria, trasformando il desco da luogo di nutrimento a palcoscenico di manifestazioni artistiche.

Da un passato barocco a una modernità guidata da nuovi dogmi culinari, l'evoluzione della tavola racconta non solo cambiamenti estetici, ma anche trasformazioni sociali, culturali e sensoriali.

Per scoprire tutti i segreti sull’imbandigione, sabato 11 e domenica 12 novembre al Monastero della Stella (in piazzetta Trinità 4 a Saluzzo) è in programma “Tavol’Art” per raccontare la storia dell’allestimento della tavola nel corso dei secoli: L’evento è in collaborazione con le aziende saluzzesi Polla e Tolin che, per l’occasione, trasformeranno le sale del Monastero in uno speciale allestimento natalizio.

Alle 16,30 di sabato 11 novembre il pubblico potrà conoscere, attraverso le parole e le immagini, la storia dell’arte di preparare la tavola, che trova una delle massime espressioni proprio durante le feste di Natale.

E in attesa delle prossime Feste il pubblico che parteciperà potrà scoprire la storia di uno dei dolci più rappresentativi della tradizione culinaria italiana, il panettone.

Il dolce verrà raccontato, ma soprattutto anche degustato, grazie all’arte pasticcera della ditta Albertengo e sarà accompagnato dalle speciali creme create da Valentina Pron di Cuor di Gelato.

Sabato 11 novembre, inaugurazione a partire dalle 16,30.

Domenica 12 novembre l’allestimento sarà visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19.

Ingresso libero.