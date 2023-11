Provincia, Robaldo rompe gli indugi e convoca le elezioni per il Consiglio provinciale

Il presidente della Provincia, Luca Robaldo, in assenza di indicazioni da parte del governo, ha deciso di rompere gli indugi e di indire comunque le elezioni per il rinnovo dei 12 componenti il Consiglio provinciale per domenica 17 dicembre, dalle ore 8 alle 22.

L’elezione del Consiglio provinciale – ancora una volta di secondo grado secondo la legge Delrio, riservate cioè ai soli amministratori comunali - avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiore a 6 e non superiore a 12, che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto.

Le candidature alla carica di consigliere devono essere presentate all’Ufficio elettorale presso la sede della Provincia in corso Nizza 21, (sala maggioranza al primo piano) dalle 8 alle 20 di domenica 26 novembre e dalle 8 alle 12 di lunedì 27 novembre.

Le modalità ed i moduli per la presentazione delle liste e dei contrassegni, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale, sono contenute in apposite istruzioni operative approvate dalla Provincia, che saranno quanto prima disponibili sul sito internet dell’ente.

A diversità del 2021 quando i seggi erano stati due, questa volta saranno quattro i punti in cui consiglieri comunali e sindaci dei 247 Comuni della Granda potranno recarsi al voto.

Il seggio principale sarà come sempre a Cuneo, presso il Centro Incontri della Provincia.

A questo saranno affiancati, in questa tornata, tre seggi-sottosezioni: uno a Roddi, presso la sede del reparto viabilità (via Morando 4/D); l’altro a Mondovì, presso la sede del reparto viabilità (via Baretti 14); e il terzo a Saluzzo, presso la Sala Tematica del Quartiere (ex caserma Musso, piazza Montebello 1).

Un successivo provvedimento, pubblicato e debitamente pubblicizzato, individuerà i Comuni rientranti nei rispettivi seggi.

Le operazioni di scrutinio inizieranno alle 10 di lunedì 18 dicembre presso il Centro Incontri della Provincia.

Va detto che tutti sperano che nel frattempo arrivino chiarificazioni in merito da parte del governo dopo l’annunciato ritorno all’elezione diretta di presidente e Consiglio provinciale.

I tempi sono talmente stretti che appare difficile che nell’arco di 15 giorni possano essere approntate le liste, raccolte le firme necessarie (non poche) e depositate nei tempi fissati.