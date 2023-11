Livio Tranchida a Quarta Parete: "Il nostro ospedale è in condizioni di vincere qualsiasi sfida" [VIDEO]

Livio Tranchida ieri sera è stato ospite di Barbara Simonelli a Quarta Parete, trasmissione in onda su Targatocn e LavocediAlba ogni martedì alle 21.

Il futuro ospedale ma soprattutto l'ospedale di oggi, il Santa Croce e Carle di Cuneo, hub per la provincia, tra post Covid, liste di attesa, turn over del personale, l'imbuto delle specializzazioni. Un ospedale che è cambiato molto e che deve affrontare le sfide in modo nuovo.

Un'analisi molto lucida da parte del commissario dell'azienda, ex direttore di Amos nominato al posto di Elide Azzan, direttore generale dimissionario.

Tranchida ha anche sottolineato ciò che rende unico l'ospedale di Cuneo. "Un elemento che distingue questo ospedale sta nel senso di attaccamento che i protagonisti hanno nel confronto dell'istituzione; quando si lavora al Santa Croce il Santa Croce è anteposto a tutto. Questa realtà è in condizioni di vincere qualsiasi sfida, tutti sono fortemente attaccati all'ospedale e sono in grado di dare risposta emotiva insieme a quella professionale".

In questo, secondo il commissario, sta la forza del Santa Croce.

