Arriva da Napoli il nuovo gestore degli impianti di risalita di Crissolo

Sarà la Società Rumm Club di Grumo Nevano (comune campano in provincia di Napoli) a gestire la seggiovia e le strutture accessorie di proprietà del Comune di Crissolo per i prossimi 12 mesi.

Il 23 ottobre scorso era stato il socio unico della società - Renato Cristiano, 53 anni, ex imprenditore nel settore delle materie plastiche che ha iniziato l'avventura nel settore turistico nel 2016 - a presentare per iscritto la propria manifestazione di interesse alla gestione, dopo che il 16 giugno 2022 la Sipre di Gabriele Genre aveva comunicato di aver deciso unilateralmente di recedere dalla gestione.

Nel maggio 2023 il Comune aveva avviato stata la procedura per una manifestazione di interessi, andata deserta. Cosa questa che aveva spinto il Municipio a gestire in economia la seggiovia per il periodo luglio-settembre 2023 al fine di non prolungare inutilmente la chiusura con conseguente danno economico e di immagine.

Proprio l’apertura estiva con gestione diretta - secondo il Comune - aveva dimostrato la sostenibilità dell’attività, pur con la consapevolezza che si trattasse di uno strumento temporaneo volto a giungere ad una gestione affidata ad azienda operante nel settore e con tutte le competenze necessarie. “Si è prossimi all’inizio della stagione invernale e non potevamo non predisporre ogni atto necessario alla apertura degli impianti almeno dal giorno 8 dicembre 2023 - ha detto il sindaco Fabrizio Re - con la convinzione che nell’interesse pubblico della collettività che la migliore fruibilità degli impianti consistesse nell’affidamento in gestione esterna degli impianti stessi, ad operatore del settore, essendo il Comune sprovvisto di organico e di organizzazione specifica per assumere direttamente la gestione”.