Al Cinema Lanteri di Cuneo il film documentario "C'era una volta in Italia - Giacarta sta arrivando"

Giovedì 9 novembre alle ore 20.45 è in programma al Cinema Lanteri di Cuneo (via Emanuele Filiberto 4) la proiezione di "C'era una volta in Italia - Giacarta sta arrivando", film documentario di Federico Greco e Mirko Melchiorre (già registi di “PIIGS”), narrato da Peppino Mazzotta.

Il documentario parte da Cariati, paese della Calabria che si affaccia sul Mar Ionio. Qui la sanità pubblica è ridotta al lumicino da decenni di tagli al bilancio e privatizzazioni. Con il Piano di rientro è stato chiuso anche l’ultimo ospedale della zona: uno dei 18 ospedali cancellati nel giro di una notte in tutta la Calabria.

Questa situazione è insostenibile e alcuni cittadini della zona decidono di protestare come nessuno aveva mai osato fare: l’ospedale viene occupato con l’obiettivo di ottenerne la riapertura.

La vicenda non parla però solo di Cariati o della Calabria ma di una situazione generale drammatica, che vede tagli e privatizzazioni(non solo nella sanità) all’ordine del giorno.

Obiettivo dell'iniziativa è richiamare l'attenzione, con la narrazione cinematografica, sull'importanza dell'impegno di tutte e tutti per la difesa di una sanità pubblica realmente al servizio della società.

L'evento è promosso dal Comitato Vivere la Costituzione, in collaborazione con il Cinema Lanteri.