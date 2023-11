Atletica Mondovì Acqua - S. Bernardo: va terminando un anno ricco di soddisfazioni

Sabato 2 dicembre alle ore 19.30 presso l’Hotel Ristorante “Commercio” di Roccaforte Mondovì, località Norea, si terrà la tradizionale cena societaria dell’Atletica Mondovì Acqua - S. Bernardo.

Nel corso della serata conviviale, farà gli onori di casa il presidente Fabio Boselli che traccerà un bilancio della stagione appena conclusa.

Buoni dal punto di vista tecnico, i risultati ottenuti, culminato con le due medaglie di Lorenzo Vera (argento 100 metri allievi) e il bronzo dei Nicolò Gallo (bronzo sui 10 km strada e maglia azzurra) e soprattutto da quelli a livello societario con il bronzo nella finale nazionale della squadra Allievi, i terzi posti regionali nei campionati di società pista cadetti, ragazzi e di cross giovanile.

I 12 titoli regionali e gli innumerevoli provinciali fanno da contorno ad un trend di tesserati costantemente in crescita che va a raggiungere le 640 unità tra tutte le categorie, grazie anche alle attività sui Poli decentrati di Carrù, Ceva e Dogliani e Bossolasco: format vincenti che hanno permesso a tantissimi bambini e ragazzi di praticare sport.

Nel corso della serata verranno premiati i migliori atleti e coloro che maggiormente si sono distinti non solo dal punto di vista sportivo e non solo.

La cena è aperta a tutti: atleti, famigliari, amici e simpatizzanti ed ex atleti.

Sarà riservato in prezzo speciale per i bambini sotto i 10 anni e per i tesserati della categoria “esordienti”.

Per informazioni e prenotazioni: segreteria@atleticamondovi.net oppure Enrico Priale (339.78.39.622).