Saluzzo: domenica alla Bocciofila Auxilium saranno assegnati sei titoli regionali giovanili

Importante evento boccistico giovanile per la specialità volo e petanque domenica 12 novembre, alla Bocciofila Auxilium Saluzzo con i campionati regionali nella prova individuale per gli under 12,under 15 ed under 18.

Sei titoli regionali, in una giornata che coinvolgerà oltre 100 giocatori; le fasi eliminatorie si disputeranno presso i bocciodromo di Scarnafigi, Revello, Vottignasco, Envie, Barge, Vigone, Villafranca Piemonte e Centallo e la Vittoria Saluzzo.

La competizione prenderà il via alle ore 8,30; le finali si disputeranno presso il sodalizio saluzzese dell’Auxilium Saluzzo del presidente Pietro Fornetti a partire dalle ore 18,00 ed a seguire, le cerimonie di premiazione.

Direzione arbitrale di Giuseppe Angerame e Massimo Pellegrino, con la coordinazione tecnica di Claudio Marchisio e Marco Alberti.

Nella specialità petanque, nel campionato italiano Lui & Lei, che si è tenuta domenica 5 novembre al bocciodromo di Venasca,medaglia di bronzo per Carla Fogliato e Massimo Francioli.