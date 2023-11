Volley giovanile: doppio sorriso per i giovani biancoblu del Volley Savigliano

Due successi su tre nel weekend del vivaio del Volley Savigliano, che saluta anche l’esordio con sconfitta, ma comunque promettente, del giovane gruppo di Serie D.

SERIE D

Esordio con sconfitta, appunto, per la giovane formazione saviglianese targata Banca Crs, che a Candiolo sfidava la compagine del Chisola Volley. Fin dalle prime battute si capisce che la partita sarà molto difficile, infatti i saviglianesi iniziano molto timorosi subendo pesantemente il servizio avversario che non dà tregua agli ospiti, che perdono il primo set senza lottare. Un po' meglio i successivi due parziali, soprattutto perché il servizio e la ricezione risultano meno negativi, permettendo così ai saviglianesi di sviluppare meglio il loro gioco. Archiviata questa prima gara, bisogna comunque ripartire dagli aspetti positivi, lavorando in palestra per migliorare le cose che, invece, sono andate meno bene.

UNDER 17

Partita casalinga per la Grandacar Volley Savigliano, che vince al tie-break una combattuta gara contro la compagine monregalese del VBC Mondovì. La partita dei saviglianesi è stata un continuo saliscendi tra set persi e set vinti con un rendimento ancora non troppo costante. Nei due set persi è apparso in maniera evidente che c’è ancora molto da correggere nella pallavolo dei ragazzi del Volley Savigliano, mentre nei tre set vinti si è, invece, vista la voglia di recuperare una partita che via via si complicava.

UNDER 15

Netta affermazione per l’Arredamenti Bellino, che liquida in tre set la pratica Revolution Asti. Tre set gestiti molto bene dai ragazzi saviglianesi, in un match mai messo in discussione dagli avversari astigiani, aspetto che ha permesso allo staff tecnico di dare spazio a tutta la rosa.

Tutti i risultati del Volley Savigliano

Serie D

Chisola Volley – Banca Crs Volley Savigliano 3-0 (25-9; 25-14; 25-14)

Banca Crs Volley Savigliano: Marassi, Guiotto, Barale, Gallo, Fissolo L., Bushati, Negro A., Mina, Bonannini, Zemzami, Aloe. Allenatore: F. Boglione; Dirigente: S. Fissolo.

Prossimo turno: Banca Crs Volley Savigliano – Pallavolo Torino (11/11/2023, ore 20.30, PALASPORT, Via Giolitti 9, Savigliano).

Under 17

Grandacar Volley Savigliano – VBC Mondovì 3-2 (17-25; 25-22; 17-25; 25-23; 15-7)

Grandacar Volley Savigliano: Marassi, Guiotto, Barale, Gallo, Balsamo, Bushati, Negro A., Mina, Negro F., Zemzami, Aloe. Allenatore: F. Boglione; Dirigente: Gianluca Negro

Prossimo turno: Revolution Asti – Grandacar Volley Savigliano (8/11/2023, ore 19.30, Palestra S.M. Brofferio, Via Francesco Baracca, Asti).

Under 15

Arredamenti Bellino Volley Savigliano - Revolution Asti 3-0 (25-19 25-9. 25-19)

Arredamenti Bellino Volley Savigliano: Ambrogio, Balsamo, Cavallotto, Chialva, Fantino, Ferrero, Lacorte, Marassi, Mina, Mollo, Negro, Ruatta, Uka. Allenatore: A. Sankara. Dirigente: Mollo.

Prossimo turno: Lab Travel Cuneo Rossa – Arredamenti Bellino Volley Savigliano (11/11/2023, ore 15,30, Cuneo).