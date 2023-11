Italiano “La Fiorentina ha bisogno di gol e di vittorie”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Non siamo venuti qui a fare un allenamento o a pensare a chi può far gol. Quella di domani è una partita importante, l'anno scorso abbiamo avuto difficoltà quando non l'abbiamo approcciata bene. Dobbiamo affrontarla come abbiamo fatto all'andata quando Beltran ha fatto bene e si è sbloccato". Lo ha detto il tecnico viola, Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida valida per la fase a gironi di Conference League fra Cukaricki e Fiorentina. Dopo aver confermato il forfait per infortunio di Beltran, Italiano ha aggiunto: "Domani ci sarà l'opportunità per chi andrà in campo di dare una mano, di fare gol e di ripartire. Abbiamo bisogno di vincere, di pensare a questo gruppo di Conference, abbiamo bisogno di gol e di vittorie. Dobbiamo mettere qualità e trovare più soluzioni offensive".In conferenza stampa anche l'esterno offensivo Josip Brekalo. "Veniamo da tre partite senza gol, abbiamo fatto molto bene all'andata, penso che la sfida di domani servirà per trovare la giusta forma e la fiducia. Non mi aspetto una gara come all'andata perchè loro sono rimasti un uomo in meno, ma per domani siamo favoriti e dobbiamo dimostrarlo in campo". Brekalo sa che la piazza, così come la società, si aspettano risultati importanti e risposte dai giocatori offensivi: "Quando sei attaccante l'allenatore si aspetta che tu faccia gol e assist - ha aggiunto Brekalo -. Non solo io ma anche gli altri miei compagni ci alleniamo sul tirare in porta e nei cross. Sono sicuro che in futuro faremo meglio".- foto LivePhotoSport - (ITALPRESS).