Saliburgo-Inter 0-1, rigore di Lautaro e nerazzurri agli ottavi di Champions

(Adnkronos) - L'Inter vince per 1-0 sul campo del Salisburgo oggi, 8 novembre 2023, nel match valido per la quarta giornata del Gruppo D di Champions League e si qualifica per gli ottavi di finale con 2 gare di anticipo. I nerazzurri, con 10 punti dopo la vittoria firmata dal rigore di Lautaro, condividono il primo posto in classifica con la Real Sociedad. Il Salisburgo, a quota 3, non può più agganciare le prime due posizioni. Il Benfica è ultimo a quota zero.