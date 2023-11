Domenica 12 novembre la giornata provinciale del ringraziamento di Coldiretti Cuneo

La cooperazione educa a lavorare insieme per realizzare il bene comune e tracciare nuove vie di sviluppo e crescita. È questo il messaggio al centro della Giornata del Ringraziamento che Coldiretti Cuneo celebrerà a livello provinciale a Fossano, presso a chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate, domenica 12 novembre.

Per l’occasione la Commissione episcopale CEI per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia e la pace invita a riflettere sullo stile cooperativo che, anche grazie al contributo del mondo cattolico, è divenuto una componente fondamentale del sistema produttivo e di primaria importanza per l’agroalimentare italiano.

“Ci apprestiamo a celebrare una Giornata che, anno dopo anno, ci ritrova uniti per esprimere la nostra riconoscenza per i frutti ricevuti, seppur fra le ben note difficoltà climatiche ed economiche. Il tema di quest’edizione, la cooperazione in agricoltura, è perfettamente centrato sui nostri obiettivi di crescita del mondo rurale e del tessuto produttivo agroalimentare. Siamo chiamati ad unire le forze, a fare squadra, a cooperare in ogni settore, ed è questo ciò che la nostra Coldiretti fa ogni giorno e ci spinge ogni giorno a fare”, dichiara Enrico Nada, presidente di Coldiretti Cuneo.

“Non è un caso se oggi ci troviamo qui”, afferma il direttore di Coldiretti Cuneo, Fabiano Porcu, che spiega: “Abbiamo scelto di celebrare la Giornata provinciale del Ringraziamento a due passi dalla Mostra nazionale dei Bovini di Razza Piemontese, manifestazione che promuove un comparto cruciale del nostro agroalimentare. Un comparto che vive da tempo una grave crisi e al quale oggi come Coldiretti siamo più vicini che mai per un rilancio e una valorizzazione nel segno della cooperazione e di una forte sinergia sul territorio”.

L’appuntamento è per domenica 12 novembre presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate a Fossano. La Santa Messa, alle ore 10.30, sarà celebrata dal consigliere ecclesiastico di Coldiretti Cuneo, don Flavio Luciano, e dal parroco don Daniele Sergio.

Come da tradizione, saranno portati all’altare i doni della terra, in segno di ringraziamento per quanto ricevuto. Un gesto semplice che riconosce i solidi valori cristiani alla base dell’azione sociale della Coldiretti nella giornata che chiude l’annata agraria. I prodotti offerti saranno devoluti alle famiglie bisognose che si rivolgono alla Caritas.

La Coldiretti invita gli imprenditori agricoli e le loro famiglie a partecipare.