Fondo Innovazione Ismea 2023, Bergesio (Lega): "dal bando contributi a fondo perduto per le imprese"

“ A partire dal 15 novembre le aziende agricole potranno presentare domanda, sul portale di Ismea, per ottenere contributi a fondo perduto per sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti ”.

“Il bando è un’ottima opportunità per le imprese PMI Agricole, PMI della Pesca e PMI Agromeccaniche attive da almeno due anni che attraverso la combinazione fra fondo perduto e garanzie possono acquistare macchine, strumenti e attrezzature per l’agricoltura; macchine mobili non stradali per agricoltura e zootecnia; macchine per la zootecnia; trattrici agricole e investimenti per la pesca e l’acquacoltura. Ringrazio il Masaf e Ismea per aver disposto la misura e la tempistica nel pubblicare il bando che rappresenta una risposta reale ed immediata alle esigenze delle imprese agricole”, ha aggiunto il Senatore Bergesio.