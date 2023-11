Pulizia dei castagneti: dall'Unione Montana Valle Varaita cinquemila euro di contributo

Per il quarto anno consecutivo l’Unione Montana Valle Varaita ha stanziato una somma, 5.000 euro, da assegnare sotto forma di contributi alle aziende agricole della valle, proprietarie o conduttrici, per la pulizia del sottobosco dei castagneti da frutto in attualità di coltura. Gli interventi ammessi sono lo sfalcio annuale per il contenimento della vegetazione erbacea sotto il castagneto, l’eliminazione dei polloni al piede delle ceppaie e la raccolta e l’andanatura del fogliame e del materiale di risulta derivante dalla gestione colturale.

I contributi sono riservati ad agricoltori singoli o associati in possesso di partita IVA per il settore agricolo con sede aziendale all’interno dei Comuni costituenti o in convenzione con l’Unione Montana Valle Varaita e saranno erogati per un massimo di € 125,00 per ogni ettaro oggetto di pulizia in castagneti costituiti da varietà locali, anche se di nuovo impianto. Ciascun proprietario non potrà ricevere contributi superiori a 400 euro totali.

«L’Unione Montana Valle Varaita continua nelle sue iniziative per la valorizzazione della “risorsa bosco” in valle e a sostegno delle aziende agricole del territorio: – sottolinea il Presidente Silvano Dovetta – anche per questa stagione abbiamo destinato somme consistenti agli interventi di pulizia dei castagneti da frutto perché è un’opera che garantisce il buon sviluppo di buona parte della superficie boschiva della valle. Da tempo ormai siamo attivi nel promuovere interventi in favore delle attività silvane, come dimostrano la presenza presso la nostra sede di un attivo Sportello Forestale, i risultati ottenuti in termini di gestione forestale sostenibile e il recente progetto per il recupero e la riqualificazione del sistema pascolivo di valle».

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro le ore 12 di giovedì 7 dicembre 2023 (con consegna a mano, inviate via pec all’indirizzo unionemontanavaraita@legalmail.it o spedite con raccomandata A/R per la quale non farà fede il timbro postale ma la data di ricezione) e verranno vagliate dall’Unione Montana Valle Varaita, che le valuterà secondo criteri prestabiliti, che tengono conto, in ordine decrescente di importanza, dell’attività prevalente di chi presenta la domanda, della composizione giovanile e della prevalente partecipazione femminile nelle aziende che presentano il contributo. A parità di requisiti sarà considerata, come ulteriore criterio di priorità, l’età dei richiedenti, i quali saranno inseriti nella graduatoria secondo un ordine di età crescente, dal più giovane al più anziano. Se le risorse non risulteranno sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute si potrà procedere ad una riduzione proporzionale dei contributi. La liquidazione dei contributi approvati avverrà entro il mese di gennaio 2024, gli interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro l’11 novembre 2024.

Per accedere al contributo è necessario essere proprietari o conduttori di castagneti per un’estensione minima complessiva di almeno 0,5 ettari, derivanti anche da più superfici a castagneto non accorpate; le piante da frutto devono appartenere esclusivamente a varietà della specie Castanea sativa. Ogni beneficiario potrà presentare annualmente una sola domanda di finanziamento e non potrà usufruire del contributo dell’Unione Montana Valle Varaita se avrà ottenuto, per lo stesso intervento, contributi regionali, statali o di altri Enti.

La delibera, che ripropone un analogo intervento preso dall’Ente nel corso delle tre passate stagioni, è stata votata dalla giunta in occasione della riunione dello scorso 29 settembre 2023. Il finanziamento di questo intervento è reso possibile dalle entrate del versamento dei titoli per la raccolta funghi, che ogni anno vengono destinate, in osservanza della normativa regionale, per la tutela e la salvaguardia del territorio e alla sistemazione e alla manutenzione delle aree boscate.