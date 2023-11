Tempo di ringraziamenti per "La Cura nello Sguardo": "La generosità ci sorprende ogni volta"

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Con l’associazione La Cura nello Sguardo, che ha tra i suoi obiettivi la diffusione culturale delle Cure Palliative e il sostegno allo sviluppo scientifico, siamo impegnati in diversi progetti che toccano vari ambiti di azione dell’erogazione delle Cure Palliative in Hospice e domiciliari, come l’acquisto di ecografi portatili, la definizione del progetto di estetica oncologica “Guarda che bella”, il nuovo ciclo di formazione per gli insegnanti del corso “C’è Chi Dice No!” sul tema della death education.





Siamo grati e ringraziamo di cuore tutti coloro che ci hanno sostenuto partecipando hai diversi eventi ricreativi, culturali e sportivi che hanno destinato a noi i proventi delle diverse manifestazioni. Grazie a voi, possiamo continuare a realizzare e promuovere diverse iniziative di sensibilizzazione, informazione e solidarietà sul territorio.





Tra gli eventi che ci hanno erogato i loro contributi nell’ultimo mese ricordiamo:

• La Pinerolo Big Walking del Cuore, una manifestazione sportiva e solidale che si è tenuta il 1° ottobre organizzata dalla ASD Scuola del Cammino Fitwalking Italia con il sostegno di TN Italy Spa ed il patrocinio della Città di Pinerolo, che ha visto la partecipazione di oltre 3000 persone. In quell’occasione, abbiamo presentato la nostra panchina gigante rosa, simbolo del nostro impegno, installata nel giardino dell’azienda agricola Giro di Vite. Grazie a questa iniziativa, abbiamo ricevuto una donazione di 3000 euro.





• La “Corsa sotto le luci” del 14 luglio, una gara podistica notturna organizzata da Cuneo Illuminata, che ha devoluto a noi 1200 euro per il nostro progetto di estetica oncologica “Guarda che bella”, realizzato in collaborazione con Lega Tumori Lilt Cuneo e Sezione AIL di Cuneo “Paolo Rubino” ODV.





• La 6 X SEMPRE FINO ALL’ULTIMO, una corsa podistica organizzata da Fabrizio Giai e Alberto Rovera tenuta il 23 settembre al Parco Fluviale Gesso e Stura, che ha coinvolto partecipanti da tutta Italia e ha raccolto 431 euro a nostro favore.





• Il Triangolare del Cuore, un torneo di calcio organizzato da Città di Savigliano presso lo stadio ottavio Morino giocato il 5 ottobre, che ha visto la partecipazione di numerose persone tra tifosi e appassionati. L’ingresso era a offerta libera e il ricavato di 2.040 euro raccolto sia con le offerte all'ingresso dello stadio, sia con l'estrazione a premi e la finale asta benefica delle maglie dei calciatori è stato interamente devoluto a noi. In quella occasione il nostro dottor Fabrizio Motta è sceso in campo in veste di calciatore per la rappresentanza del Comune e ha sfidato la squadra Carabinieri e la squadra dei Commercianti.





La XI Rassegna Corale “Cantè per Contè” Giovanni Ribero, un concerto di musica corale organizzato dal Comune di Busca, dalla Corale Alpina Valle Maira e da Ingenium Aps tenuta il 30 settembre a Busca. Quattro corali, Corale Valle Maira di Busca, Coro La Cevitou di Monterosso Grana, Corale Tre Valli di Saluzzo e Coro Full of Life di Villanova d’Asti, per un totale di 100 coristi, si sono esibite nelle due chiese della città, “La Rossa” e “La Bianca”, regalando al pubblico un’emozionante serata di musica e solidarietà.





L’ingresso era gratuito a offerta libera e abbiamo ricevuto una donazione di 1000 euro. Ringraziamo oltre agli organizzatori, tutti gli sponsor che hanno reso possibile tutto questo: Cioccolateria Fagiolo Peirano Snc, Granda Zuccheri, TerraViva - Coop. Agr. Buschese, Azienda Agricola Fornero, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Nuova Icas Snc, RB Paper, Falegnameria Marchiò, San Giorgio Salumi, RG Auto, Panetteria Antichi Sapori snc.





• Lo spettacolo #Tuttipiccoliprincipi in scena presso il Nuovo Cinema Lux a Centallo la sera del 14 ottobre, che ha raccolto per noi 1221 euro. Le donazioni della serata sono finalizzate a sostenere il progeRo “C’è Chi Dice No!” di supporto al luRo infanSle, rivolto agli insegnanS delle Scuole dell’Infanzia e Primaria per introdurre in tuRe le scuole la Death EducaSon.





Ringraziamo la compagnia 4sangiu per l’organizzazione, il Comune di Centallo, l’ASL CN1 e l’ATL per il patrocinio e gli arSsS Alberto Bobo Bosio alle chitarre, Romina Gianoglio e Giuseppe Alladio alla voce, Alessia Castellino al violino, gli aRori dell'Accademia Teatrale Toselli di Cuneo, Luigi Cando e Giulio Tarasco, le Allieve de La Maison de la Danse coordinate da Simona RivoT per essersi esibiS. Ringraziamo anche il fotografo Andrea Migliore che ha saputo con il suo occhio da arSsta cogliere i deRagli più emozionanS di questa ricca manifestazione di speRacolo e solidarietà.





• La Fitwalking Solidale Busca svoltasi il 17 settembre, che a fronte di 3.310 pettorali venduti e 15 mila euro elargiti a scuole ed associazioni del territorio, ha destinato alla nostra associazione 5500 euro. Ringraziamo i componenti del Cominato organizzatore, Valter Marino, Franca Aimar, Lella Flego, Manuela Giuggia, Federica Olivieri, Andrea Pellegrino, il sindaco Marco Gallo e tutta l’amministrazione comunale, gli assessori Diego Bressi, Ezio Donadio, Lucia Rosso, Beatrice Aimar e il consigliere Jacopo Giamello, tutti i volontari, gli sponsor e quanti si sono prodigati per la buona riuscita di una manifestazione di sport e solidarietà così sentita e partecipata.





Siamo grati a tutti gli organizzatori, gli sponsor, i volontari e i partecipanti di queste iniziative, che hanno dimostrato grande sensibilità e generosità verso la nostra causa. Quanto è stato raccolto verrà utilizzato per le nostre numerose attività, abbiamo tanti progetti da realizzare e grazie a voi riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi. Vi invitiamo a continuare a seguirci sul nostro sito e sui canali social per essere sempre informati sulle nostre iniziative e sugli eventi promossi a nostro favore.