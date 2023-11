A Beinette uno spettacolo riservato agli studenti della secondaria sulla scuola di don Milani

L'associazione culturale Attivamente ha organizzato per venerdì mattina 17 novembre uno spettacolo teatrale, che si svolgerà presso la Sala Olivetti a Beinette, riservato ai ragazzi della scuola secondaria.

Scritto e interpretato dalla compagnia, Teatro Caverna di Bergamo, lo spettacolo “La parola fa eguali" racconta la scuola di Don Milani.

Raccontare Don Milani attraverso la sua opera ma soprattutto con gli occhi di un’insegnate.

Adele Corradi è stata una professoressa che per anni ha collaborato con Don Milani a Barbiana. Attraverso le sue parole e gli occhi di un’insegnate in scena gli autori ripercorrono il cammino di uno straordinario uomo, educatore, sacerdote, guida. Costruiscono un viaggio nelle parole del priore di Barbiana perché come diceva don Milani “ ogni parola che non imparate oggi, è un calcio nel c…. domani. Uno straordinario e attualissimo esempio educativo.

Nello spettacolo, in piccolo con i mezzi del teatro il pubblico è coinvolto in un esperimento di scrittura collettiva che cerca di dare la possibilità di dire la propria parola a tutti e insieme perché “sortirne insieme è la politica, sortirne da soli è l’avarizia”