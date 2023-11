Alla Collina degli Elfi il nuovo corso di formazione per diventare volontari

Natale è alle porte: un momento senza tempo, spesso vissuto nell'atmosfera magica della dedizione agli altri. Sempre più persone cercano di recuperarne il vero significato, allontanandosi dalla corsa al consumismo e concedendo spazio a riflessioni profonde e gesti generosi verso il prossimo. Anche quest'anno, numerose iniziative celebreranno questo periodo, ma prima di parlarne vogliamo presentarvi il nuovo corso per diventare volontari de La Collina degli Elfi: una scelta capace di dare una nuova prospettiva alla vita, ogni giorno.

La Collina degli Elfi è un'associazione con sede nell'ex convento di Craviano, frazione di Govone, con una missione ben definita: ridare speranza ai bambini colpiti dal cancro infantile, offrendo loro e alle loro famiglie un soggiorno gratuito nella struttura e accompagnandoli in un percorso di riconquista della normalità che la malattia ha temporaneamente allontanato.

IL CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI

Il corso di formazione è progettato per integrare immediatamente gli aspiranti volontari nel progetto e fornire loro la preparazione necessaria per affrontare al meglio l'esperienza da vivere presso l’associazione.

Il programma sarà strutturato su un totale di 4 incontri: venerdì 24 novembre (dalle 18.00 alle 23.00), sabato 25 novembre (dalle 10.00 alle 18.00), venerdì 1° dicembre (dalle 18.00 alle 23.00) e sabato 2 dicembre (dalle 10.00 alle 18.00).

Non sono richieste particolari capacità o abilità per diventare volontari, ma solo una disponibilità minima di 4 ore settimanali, per tutto l'anno. Per svolgere attività di volontariato con le famiglie è necessario avere almeno 16 anni, ma il corso può essere frequentato anche nei mesi precedenti il 16° compleanno.

Per iscriversi, basta compilare il modulo disponibile al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQmc6RS5QlY0VDqJnWms2Y-v-vL0G-_sYt9KvOMwZXXt89yA/viewform oppure inviare una e-mail a: corsi.formazione@lacollinadeglielfi.it.

IL MAGICO PAESE DI NATALE

Anche quest'anno, La Collina degli Elfi sarà presente al suggestivo evento "Magico Paese di Natale" di Govone, a partire da venerdì 17 novembre. Qui sarà possibile immergersi nel caratteristico profumo natalizio, grazie alle deliziose frittelle di mele, al succo di mele caldo e al vin brulè.

Gli Elfi vi accoglieranno con entusiasmo nella piazza antistante il Castello, offrendo una golosa merenda. Inoltre, nella piazza principale del paese, "La Bottega degli Elfi" sarà una vera e propria oasi di idee regalo, con gadget pensati e creati con cura dalle volontarie dell'associazione.

“La famiglia de La Collina degli Elfi continua a crescere di anno in anno, diventando sempre più attiva e coinvolta nelle diverse iniziative ed eventi a cui prendiamo parte – afferma la presidente de La Collina degli Elfi, Manuela Olmo –. Essere volontari è un grande privilegio e al contempo un impegno. Non tutti possono dedicare tempo in modo così costante, ma ci sono molte altre maniere preziose di contribuire, che vanno dal reperimento degli ingredienti per le nostre merende natalizie, alla preparazione delle frittelle, fino alla creazione dei gadget... Il Natale è un'opportunità splendida per avvicinarsi alla nostra realtà, anche se solo occasionalmente”.

LA CASA DI RIPOSO RSA ELVIO PESCARMONA

La Collina degli Elfi si arricchisce quest'anno di una nuova collaborazione con la Casa di Riposo RSA "Elvio Pescarmona" di San Damiano d’Asti. Gli ospiti della RSA hanno messo a disposizione il loro talento, creando una vasta gamma di oggetti natalizi fatti a mano: confezioni regalo, abiti su misura per bambole e Barbie, disegni incorniciati e incantevoli chiudipacco, perfetti per i mercatini di Natale.

“La conoscenza diretta tra gli ospiti della RSA e l’associazione è avvenuta a giugno, quando a bordo di un pulmino sono venuti a trovarci per scoprire l'incantevole realtà che Collina porta avanti da ben 15 anni – racconta la presidente –. È stata una giornata bellissima ed emozionante. Questa sinergia nata da poco ha dimostrato che l'età è davvero solo un numero, specialmente quando c'è cuore dietro ogni gesto”.

REGALI E LOTTERIA SOLIDALI

Per chi desidera che il proprio dono di Natale vada oltre un semplice pacchetto, le proposte dell'associazione sono l'ideale, poiché il vero valore risiede nel pensiero che si cela dietro all'acquisto. Scegliendo tra le idee regalo de La Collina degli Elfi, si opta per donare soprattutto speranza alle famiglie che hanno vissuto profonde difficoltà.

L'ampia selezione di regali solidali offre diverse opzioni per confezionare doni speciali per i propri cari. Tra queste, il pratico zainetto, le iconiche t-shirt, l'utile borraccia e il pregiato vino sono solo alcune delle proposte disponibili (trovate l'elenco completo dei gadget a questo link: https://sostieni.lacollinadeglielfi.it/natale/). I biglietti di auguri sono delle autentiche opere d'arte originali, disponibili sia in formato cartaceo che digitale. Inoltre, è possibile personalizzarli con il logo dell'azienda acquirente, rendendoli perfetti anche per inviare auguri ai propri clienti. Per richiedere il catalogo completo dei biglietti di Natale è sufficiente inviare una e-mail a: natale@lacollinadeglielfi.it.

Prosegue, infine, una tradizione ormai consolidata: anche quest'anno è stata organizzata la lotteria solidale, che lo scorso Natale ha visto la vendita di migliaia di biglietti, dimostrando concretamente la generosità delle persone. Presto saranno annunciati i numerosi premi in palio attraverso le piattaforme social e il sito web. I biglietti saranno disponibili da fine novembre, come da tradizione al Mercatò Big di Alba. Gli altri punti vendita saranno resi noti direttamente sul sito: www.lacollinadeglielfi.it.