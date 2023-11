Bra, alla scuola Munari un corso di italiano per mamme straniere: "La lingua strumento per raggiungere l’autonomia"

Ne parliamo con la docente Cristina Basso, che tiene le lezioni con la collega Martina Assiè: "L’obiettivo è usare la lingua per dare strumenti pratici spendibili nella vita quotidiana, così da inserire le signore nel contesto in cui vivono, permettendo loro di muoversi in autonomia. I partecipanti sono una quindicina, di etnie diverse: abbiamo marocchine, egiziane, albanesi, cinesi, senegalesi e indiane. Nel primo appuntamento, abbiamo proposto un’attività di presentazione, utilizzando i dati anagrafici per parlare di se stessi. Nelle prossime, parleremo di come muoversi al mercato, dal medico, per affrontare poi l’ambito della scuola, insegnando come usare il registro elettronico".