A operaio di Piasco il premio nazionale della Cassa Edile per il maggior numero di ore lavorate

È Maicol Boero l’operaio qualificato che è stato premiato come “Capocannoniere”, il riconoscimento per il maggior numero di ore lavorate, all’evento Cassa Edile Awards 2023, tenutosi a Bari alla fine del mese di ottobre. Dipendente presso l’impresa Esse e Gi Snc di Boero S. E Barra G. di Piasco, Boero è il primo lavoratore edile della provincia di Cuneo a vincere un Cassa Edile Awards, il premio per lavoratori, imprese e consulenti che si sono contraddistinti per i loro comportamenti virtuosi, riconosciuto dalle Casse Edili e Edilcasse Italiane. In occasione dell’evento annuale, oltre 320 imprese e 52 consulenti della provincia Granda, iscritti alla Cassa Edile di Cuneo, sono stati insigniti del “bollino di qualità”, un riconoscimento al merito per il sostegno, con l’esempio e l’operatività, dei valori di legalità, correttezza e trasparenza del settore.

“Questo riconoscimento è stato una grande e inaspettata soddisfazione – commenta Maicol Boero, vincitore del premio ‘Capocannoniere’ al Cassa Edile Awards 2023 -. Ho sempre lavorato per inseguire i miei sogni di futuro imprenditore come mio padre prima di me: il lavoro per me è una grande opportunità, non soltanto un modo per mettere il pane in tavola. Il Cassa Edile Awards è stato un’esperienza formativa che mi ha permesso di confrontarmi con altre imprese, accrescendo il mio bagaglio personale e professionale. È stato emozionante salire sul palco con un altro operaio che ha condiviso con me il premio di ‘Capocannoniere’ 2023’. Ringrazio la Cassa Edile di Cuneo per la disponibilità e l’efficiente capacità organizzativa che hanno dimostrato anche in questa occasione”.

“Una grande soddisfazione per la Cassa Edile di Cuneo e per tutta la Granda che per la prima volta hanno visto premiare un Cuneese per il suo lavoro – aggiungono Luca Barberis e Vincenzo Battaglia, rispettivamente presidente e vicepresidente della Cassa Edile di Cuneo -. Quello di ‘Capocannoniere’ è un riconoscimento particolarmente prestigioso perché celebra l’impegno giornaliero del lavoratore e la sua costanza nel lavoro. Positivo anche il numero di ‘bollini di qualità’ riconosciuti per la nostra provincia che certificano il comportamento virtuoso di imprenditori e professionisti della filiera edile cuneese. Il rispetto della legalità, la puntualità e la trasparenza sono valori su cui, come Cassa Edile, insistiamo da sempre, lavorando a fianco delle imprese edili nella promozione di modelli di integrità ed eticità”.

Tra i consulenti del lavoro cuneesi sono stati in 39 a vincere il “bollino di qualità” per “Endurance”, come consulenti più longevi senza sospensioni, e in 13 a riceverlo come “Top Player CDL”, ovvero consulenti con maggiori ore lavorate ordinarie denunciate nell’esercizio di riferimento.