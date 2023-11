È troppo tardi per comprare Bitcoin? 2 alternative migliori che potrebbero esplodere

Il Bitcoin, la criptovaluta più famosa al mondo, di recente ha raggiunto un prezzo superiore ai 35.000 dollari per la prima volta dal maggio 2022. Ciò ha portato molti investitori a chiedersi se sia ormai troppo tardi per entrare nel mondo delle criptovalute.

Beh, in un certo senso, chi è alla ricerca di guadagni esplosivi come quelli offerti a inizio anno da monete meme come Pepe Coin, sì. Tuttavia, ogni giorno nascono nuovi progetti che potrebbero offrire guadagni superiori al Bitcoin.

Da un lato, c'è l'entusiasmo che circonda il Bitcoin

Il crescente interesse da parte degli investitori e l'aumento delle ricerche su Google con termini come "comprare Bitcoin" suggeriscono che molti credono ancora nel potenziale di crescita di questa criptovaluta. La recente analisi di cryptogambling.tv ha rilevato un aumento del 826% nelle ricerche del termine "buy Bitcoin" nel Regno Unito, indicando un crescente sentimento positivo tra gli investitori. Tuttavia, questo non garantisce che il prezzo del Bitcoin continuerà a salire senza interruzioni.

Dall'altro lato, ci sono gli avvertimenti di alcuni analisti

Alcuni sottolineano che il Bitcoin ha già vissuto un andamento simile in passato, con periodi di aumento seguiti da bruschi ribassi. Rekt Capital, ad esempio, ha individuato un modello storico dei prezzi del Bitcoin che precede le sue tendenze rialziste, sottolineando che esiste un periodo di 100 giorni in cui potrebbe verificarsi un ritracciamento prima del prossimo halving del Bitcoin. Molti esperti prevedono un ritorno a livelli di prezzo più bassi, che potrebbe rappresentare una potenziale opportunità di acquisto.

Altri analisti, come Stargazer_fx, concordano sull'opportunità di un ritracciamento del prezzo del Bitcoin, ma prevedono anche che possa seguire una rottura al rialzo importante. Questo solleva la questione di quando sarebbe il momento giusto per effettuare l’acquisto, considerando che un ritracciamento potrebbe essere seguito da un'esplosione dei prezzi.

Una visione più cauta è presentata da coloro che credono che il prezzo del Bitcoin sia già troppo alto. Con un prezzo di oltre 35.000 dollari per un singolo Bitcoin, alcuni investitori si preoccupano di aver perso l'opportunità di acquistare il bene digitale a prezzi più bassi. Il Bitcoin è la criptovaluta con la più grande capitalizzazione di mercato, il che potrebbe limitare il suo potenziale di crescita rispetto alle altcoin più piccole.

2 alternative migliori che potrebbero esplodere

Chi desidera approfittare di opportunità migliori, può dare un’occhiata a queste 2 alternative, che si trovano in fase di prevendita e potrebbero esplodere al momento del lancio.

Bitcoin Minetrix

Bitcoin Minetrix è un progetto rivoluzionario che sta attirando l'attenzione degli investitori crypto in tutto il mondo. Questa nuova criptovaluta offre agli utenti la possibilità di guadagnare Bitcoin in modo semplice e accessibile tramite la sua piattaforma di mining cloud.

L'innovativo approccio di Bitcoin Minetrix consente agli utenti di bloccare i loro token $BTCMTX in cambio di crediti di mining per minare Bitcoin, che possono successivamente utilizzare per ottenere potenza di mining sul cloud. Ciò significa che anche chi non possiede hardware costoso o competenze tecniche avanzate può partecipare al processo di mining di Bitcoin.

Grazie all'entusiasmo di analisti e influencer che si interessano di criptovalute, Bitcoin Minetrix ha già raccolto oltre 3,5 milioni di dollari durante la fase di prevendita. Il prezzo attuale dei token è di 0,0115 dollari, ma è previsto un aumento del 10% nei prossimi giorni. Questo progetto rappresenta una promettente opportunità per coloro che desiderano entrare nel mondo delle criptovalute e guadagnare Bitcoin senza la complessità del mining tradizionale.

VAI ALLA PREVENDITA DI BITCOIN MINETRIX

Bitcoin ETF Token

Bitcoin ETF Token ($BTCETF) è una nuova criptovaluta che ha fatto il suo ingresso sul mercato con grande enfasi. Lanciato il 6 novembre 2023, ha già raccolto più di 35.000 dollari nel giro di pochissimo tempo. Questo token ERC-20 si concentra sulla potenziale approvazione dell’ETF basato sul Bitcoin da parte della SEC, offrendo agli investitori l'opportunità di speculare su tale sviluppo.

Il token $BTCETF ha iniziato la sua prevendita con un prezzo di 0,005 dollari e mira a raccogliere quasi 5 milioni di dollari senza fissare limiti minimi o massimi d’investimento. Il prezzo del token è pensato per aumentare del 36% durante le fasi della prevendita, incoraggiando l'interesse degli investitori.

Il progetto offre inoltre notevoli rendimenti per lo staking, che ad oggi arrivano al 2582%. Le misure deflazionistiche il "burning" contribuiscono a creare una dinamica interessante per il prezzo del token. BTCETF sta attirando un crescente interesse, e le decisioni positive della SEC relative agli ETF legati al Bitcoin potrebbero avere un impatto significativo sul suo valore.

VAI ALLA PREVENDITA DEL TOKEN BITCOIN ETF