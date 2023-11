Uno dei servizi più interessanti negli ultimi anni riguarda il ritiro auto sinistrate e quindi quel servizio rivolto alle tante persone e questo forse non lo diremmo ma è cosi, che hanno in casa o meglio in garage delle macchine ormai incidentate che non si possono utilizzare e devono decidere il da farsi.

Le opzioni in questi casi sono varie naturalmente, nel senso che potrebbero decidere di informarsi sugli sconti di rottamazione e quindi andare a parlare con i vari concessionari perché vogliono comprare un'altra auto e saranno loro poi a venire a prenderla a domicilio con un carro attrezzi facendo uno sconto e occupandosi di tutte le varie pratiche che riguardano la demolizione e la rottamazione.

Poi c'è un secondo caso che riguarda quelle persone che invece contatteranno i centri di raccolta autorizzati e cioè quei centri che sono iscritti all'albo dei gestori ambientali, semplicemente per andare a rottamare questa macchina e anche in questo caso ad un servizio di ritiro a domicilio con carro attrezzi che in certi casi è a pagamento e chiaramente non ci guadagnano nulla.

Purtroppo poi molte persone optano per la soluzione peggiore e cioè lasciare quella macchina in garage che non ha senso perché si occupa dello spazio che magari potevamo occupare in altro modo, se abbiamo tante cose in casa che manco ci stanno più.

Mentre quando parliamo di questo servizio può essere un servizio molto conveniente almeno da prendere in considerazione, perché riguarda quelle realtà che sono loro ad acquistare queste macchine dopo chiaramente aver fatto una valutazione che dipenderà da vari fattori e dopo aver fatto una proposta d'acquisto che il cliente può accettare o meno.

Può sembrare strano che ci siano aziende che fanno questi acquisti ma non deve esserlo perché semplicemente anche da una macchina incidentata possono essere estratte delle componenti in buone condizioni e rivendute nel mercato dei pezzi di ricambio, che sempre è un mercato molto vivace.

Mentre quelle componenti che non si possono riciclare si impegneranno a smaltire correttamente nelle discariche autorizzate, rispettando le varie normative ambientali.

Informarsi sul servizio di ritiro auto sinistrate non costa nulla

Spesso siamo costretti a ricordare quando parliamo di questo argomento, che comunquenche se abbiamo dei dubbi rispetto al servizio perché non lo abbiamo mai sperimentato prima.

Magari potremmo essere tra quelle persone diffidenti per natura che hanno sempre paura che ci sia una fregatura dietro l'angolo e anche se in tanti casi abbiamo ragione non possiamo prenderla come regola generale.

Anche perché nel caso del servizio di cui parliamo di questo articolo, non è un servizio nuovo perché è un servizio conosciuto da moltissimi anni e poche persone hanno avuto problemi.

Semmai dobbiamo essere bravi a scegliere a chi affidarci ed è per questo che esistono le recensioni online, che molte persone ancora criticano perché si soffermano su quelle manipolate, però fanno finta di non capire quanto ci possono essere utili in un processo di scelta di un’impresa di qualsiasi settore.