A Magliano Alfieri ricomincia la rassegna letteraria e teatrale 'Se una sera d’inverno'

Domenica 12 novembre alle ore 17 nei locali della biblioteca civica di Magliano Alfieri in Piazza Bergamasco 1 - Frazione S. Antonio, prenderà il via la nuova edizione della rassegna letterario-teatrale 'Se una sera d’inverno' organizzata dalla stessa biblioteca in collaborazione con il Comune di Magliano Alfieri, l’Associazione Amici del Castello Alfieri e dell’Associazione Il Paese.

Come prima ospite, interverrà la scrittrice Sara Cordero, che presenterà il suo romanzo intitolato “Il tempo condizionale” - Edizioni Effetto.

La trama dell’opera è incentrata proprio sul modo condizionale, che esprime tutto ciò che è incertezza, come i dubbi, i se e i ma che affollano la mente di Amelia: trentaquattro anni, inguaribile romantica e una perseguitante dose di ansia. È un diario a salvarla, il bisogno di raccontarsi che il dottor Bruni, il suo psicoterapeuta, sollecita affinché possa prendere coscienza che un’esistenza di esitazioni sbarra la strada ai suoi passi. Soprattutto ora che la vita l’ha posta di fronte a un grande progetto.

Sostenuta dal compagno Leonardo, Amelia si prende una pausa dal lavoro per risolvere le ferite subite da Raffaele, suo primo ragazzo, e colmare le lacune affettive di una madre fredda, preoccupata solo di infondere in lei e suo fratello Lorenzo i dogmi della religione cristiana. Si ritrova a fare i conti con una rivelazione che riguarda Ada, storica amica d’infanzia, e con le conseguenze delle sue perpetue ruminazioni mentali. La psicoterapia diventa per Amelia un paio d’ali per …

Sarà la scrittrice roerina a svelare i retroscena della storia e la sua genesi.

Gli appuntamenti proseguiranno il 26 novembre con Teatro AGAR e “Che fine farà Mostro Pelosso” e il 17 dicembre con LTA Los Tres Amigos “I mulini a vento” – Spettacolo di Natale, che andranno in scena nel Salone Polifunzionale 'Riez' sempre a S.Antonio di Magliano Alfieri.

In gennaio gli incontri seguenti, sempre la domenica pomeriggio, per un totale di 8 appuntamenti con la cultura e il divertimento.