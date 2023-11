Una giornata contro la violenza di genere a Borgo San Dalmazzo

La nostra Amministrazione – comunicano la Sindaca Roberta Robbione e l’Assessora alla cultura e istruzione Michela Galvagno – ha istituito l’Assessorato alle Pari Opportunità al fine di lavorare con tutta la comunità su questo tema che vede purtroppo un aumento di casi anche sul nostro territorio. Vogliamo cooperare con tutte le reti di sostegno per superare le disparità attraverso l'affermazione di una cultura di pari diritti nella valorizzazione delle differenze. Con il gruppo di lavoro sulle Pari Opportunità proponiamo in data 15 novembre una giornata dedicata al tema della violenza di genere dal titolo “Questo non è amore…”.

Speriamo che questi momenti di riflessione possano sensibilizzare la popolazione, portando a conoscenza del maggior numero possibile di persone il messaggio che è necessario segnalare, che le istituzioni sono pronte a fare il proprio dovere e che esiste una attiva rete di aiuto locale a cui affidarsi.

Alle ore 11.30 in Piazza Liberazione verrà inaugurata una panchina rossa – dipinta dall’artista borgarina Monica Sepe – nell’ambito dell’iniziativa “Una panchina al mese perché un giorno solo non basta” promossa da FNP CISL Cuneo Coordinamento di Genere. È un progetto che unisce tutto il territorio cuneese nel sostegno alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Saranno presenti le alunne e gli alunni dell’Istituto Comprensivo borgarino che proporranno letture e momenti di approfondimento sul tema.

Con le iniziative legate al 25 novembre – riferisce la Consigliera Elena Ferreri – siamo a ricordare a tutte le donne del nostro territorio che vivono situazioni di violenza sia essa fisica, psicologica, economica che non sono sole, che sul nostro territorio ci sono servizi eccellenti in grado di supportarle per uscire dal tunnel degli abusi. La panchina simboleggia la volontà del nostro comune di supportare le donne e nella delicatezza del gesto del farle sedere ed ascoltarle di essere per loro un sostegno.

Alle ore 20.45 nel Salone Consiliare si terrà un incontro aperto a tutta la cittadinanza dal titolo “Violenza di genere: prevenzione ed intervento” a cura del Cap. Maurizio Tosco Comandante della Compagnia Carabinieri di Borgo San Dalmazzo e del Lgt. Antonio Sollazzo Comandante della Stazione Carabinieri di Borgo San Dalmazzo, dell’Isp. Sup. Mariella Faraco della Polizia di Stato – Squadra Mobile – Questura di Cuneo, della Dott.ssa Serena Marro del Centro Antiviolenza del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e dell’Avv. Alessandro Ferrero Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo.

Nel corso dell’incontro verranno evidenziate le attività di prevenzione e le azioni di intervento che si possono mettere in campo nelle situazioni di maltrattamenti nei confronti nelle donne.

È doveroso far conoscere l’"Ammonimento del Questore" – segnala la Consigliera Katia Manassero – uno strumento preventivo di massima importanza a tutela delle tante donne vittime di violenza psicologiche e di stalking. Oggi tale provvedimento è ancora poco conosciuto. Da consigliera ritengo doveroso far sì che ci sia massima diffusione e conoscenza legislativa di tale provvedimento preventivo per dare gli strumenti affinché le donne che si trovano in situazioni di violenze e stalking possano avere le informazioni adeguate per applicare la legge al fine di proteggersi".