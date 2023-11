Carceri, Bergesio (Lega): "vicinanza all’agente aggredito a Torino, detenuto dovrà pagare"

“Desidero esprimere tutta la vicinanza all’agente di Polizia penitenziaria aggredito nella casa circondariale di Torino. Il detenuto extracomunitario, già protagonista di episodi violenti, dovrà pagare per questo grave episodio. Non manca l’impegno per migliorare le condizioni dei lavoratori nelle carceri da parte del governo e siamo convinti che, anche alla luce di fatti come questi, continuerà a restare alta l’attenzione al tema”.



Così in una nota il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio.