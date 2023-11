La Banca di Caraglio apre le porte agli studenti del Bonelli

Mercoledì 8 novembre gli alunni delle classi 5^B e 5^C RIM si sono recati in visita aziendale nella sede centrale della Banca di Caraglio (BCC). Gli studenti, insieme alle due docenti accompagnatrici, sono stati accolti da un’impiegata che li ha accompagnati in una sala dove il direttore della banca ha spiegato loro il funzionamento concreto di una banca.

Poi, i ragazzi sono stati divisi in quattro gruppi e sono stati guidati a conoscere i diversi settori aziendali, attraverso un percorso che li ha visti interagire tra loro e che li ha coinvolti in mdo dinamico e inclusivo.

La visita è durata quasi tutta la mattina ed è stata fondamentale per comprendere il vero funzionamento dell’azienda, sistema ben più complesso di quello che si potrebbe immaginare dall’esterno. Al termine, tutti i sottogruppi sono stati riuniti in un unico salone dove agli alunni è stato proposto un gioco atto a testare le nuove competenze acquisite e verificare le nuove conoscenze, con tanto di premio per la squadra vincitrice e rinfresco finale per tutti.

È stata un’esperienza costruttiva ed interessante che ha permesso ai ragazzi di conoscere una realtà lavorativa che potrebbe essere per loro una buona opportunità lavorativa dopo la scuola.