A Demonte la premiazione dei volontari della Croce Rossa della Valle Stura

Il giorno 18 novembre 2023, presso il Palatenda di Demonte, il Comitato Locale Valle Stura di Croce Rossa consegnerà le Medaglie di Benemerenza nella classe bronzo a tutti coloro che durante il difficile periodo dell’emergenza pandemica si sono distinti in maniera particolare nel volontariato o in opere sociali.

La premiazione vedrà coinvolti sia i volontari del comitato locale di Croce Rossa, che alcuni cittadini attivi, oltre ad imprese locali e le amministrazioni della Valle Stura, inoltre saranno presenti il Presidente del Comitato Regionale del Piemonte di Croce Rossa, il Presidente del Comitato Provincia Granda e numerosi altri ospiti.

La cerimonia, che avrà inizio alle ore 14:30, prevede un momento iniziale per ricordare i momenti vissuti durante l’emergenza pandemica con testimonianze e racconti, successivamente ci sarà la consegna degli attestati, ed infine il tutto verrà poi concluso da un rinfresco, offerto dal Comitato Valle Stura, per terminare in convivialità una bella giornata.



L’intera cittadinanza è naturalmente invitata a partecipare e condividere questo importante momento, per dare risalto e ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per rendere meno difficile l’emergenza legata al Covid-19 nel territorio della Valle Stura.