Atletica Roata Chiusani: la squadra maschile qualificata alle finali nazionali dei campionati di Società 2024

L'Atletica Roata Chiusani celebra l'ultimo, eccellente, traguardo raggiunto.

Sono state infatti ufficializzate le classifiche nazionali del Club Challenge Assoluto e la squadra maschile ha conquistato un risultato storico, qualificandosi, per la prima volta, alle finali nazionali dei campionati di Società del 2024.

Il Roata giocherà le proprie carte e se la vedrà con le migliori 60 squadre italiane.

Sui canali social il commento dell'Atletica Roata Chiusani: "Siamo orgogliosi di voi: 52^ società in Italia, 2^ società in regione, 1^ società della Provincia Granda. Un grandissimo risultato che premia la costanza e la qualità di tutta la struttura tecnica e che ci proietta tra le migliori società di Atletica d'Italia. Siamo convinti che sia solo il primo piccolo passo di un grande viaggio Un grande ringraziamento a tutti gli atleti, alle famiglie, ai simpatizzanti e agli sponsor che con il loro sostegno ci supportano nella nostra intensa attività in pista."