Marchiò Claudia dell’A.S.D. Valle Maira si classifica al 2° posto al Gran Prix Italia a Policoro

Ancora competizioni e successi per l’A.S.D. Judo Valle Maira. Nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 novembre all’interno del Pala Ercole, palazzetto di Policoro (MT), si sono svolte le gare per il Grand Prix Italia categoria cadetti.

L’associazione sportiva dronerese è stata rappresentata da due atleti: Penone Yuri e Marchiò Claudia.

Nella giornata di sabato si sono disputate le categorie maschili e l’atleta Penone Yuri, di kg 90, si è classificato al decimo posto: una giornata deludente per lui, che purtroppo non è riuscito ad entrare in gara.

Nella giornata di domenica, invece, si sono disputate le categorie femminili. Marchiò Claudia, di kg 70, ha vinto tre incontri per IPPON (ko tecnico) con buona tecnica e concentrazione. Purtroppo la concentrazione è venuta meno nell’incontro di finale, che la vesta perdere raggiungendo comunque un ottimo risultato è classificandosi al 2° posto.

Una bella prova per Claudia, con questo risultato si acquisisce importanti punti per la ranking Nazionale. “Claudia ha dimostrato grinta e tecnica - afferma il tecnico Diego Penone - è una conferma della sua crescita dovuta a duri allenamenti e sacrifici.”