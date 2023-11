Bra: buona lettura dal Caffè Letterario con “Mio canto è il Signore” di mons. Marco Frisina

Diceva Sant’Agostino che «Chi canta prega due volte». Lo sa bene monsignor Marco Frisina, prete romano, consultore al Dicastero per l’Evangelizzazione in Vaticano, rettore della Basilica di Santa Cecilia in Trastevere e autore di brani sacri eseguiti in tantissime parrocchie.

Per Frisina «Il coro è non un elemento estraneo all’assemblea. Fa parte del popolo di Dio che vive la celebrazione. Il suo compito è di accompagnare la comunità nella lode di Dio attraverso il canto. Ma deve essere anche accompagnato dalla comunità stessa. Perché è a servizio di essa e non può essere autorefenziale». E c’è di più: nel rito «Va evitato l’effetto concerto, perché la liturgia non è spettacolo, ma verità» afferma il maestro, che parla poi della chitarra come «Strumento leggero e delicato che difficilmente riesce a inserirsi in una celebrazione numerosa dove è presente un coro ampio. In questo caso occorre un sostegno armonico più solido, vale a dire l’organo».