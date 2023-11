La stagione del Milanollo anticipa la partenza: il “Falstaff a Windsor” si sposta a sabato 18 novembre

La stagione teatrale 2023/2024 del Milanollo anticipa la partenza. Per motivi relativi alla produzione artistica, il primo spettacolo in cartellone – Falstaff a Windsor, con Alessandro Benvenuti – andrà in scena sabato 18 novembre alle 21, anziché il 23 novembre come inizialmente previsto. Anche nella nuova data lo spettacolo, liberamente tratto da “Le allegre comari di Windsor”, sarà audiodescritto per non vedenti ed ipovedenti. Intanto, sono partite le prevendite degli abbonamenti presso l’Ufficio Cultura del Comune e sul circuito Vivaticket.it. La vendita degli abbonamenti proseguirà con prenotazione fino a lunedì 13 novembre. I biglietti singoli saranno invece acquistabili da martedì 14 novembre presso l’Ufficio Cultura (senza prenotazione, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12) e on line sul sito www.vivaticket.it. Sarà attiva, come sempre, la vendita in cassa, il giorno dell’evento, mezz’ora prima dello spettacolo.