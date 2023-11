Macchine per scrivere: si presenta il libro “Un Tasto Italiano” del collezionista braidese Domenico Scarzello

La storia della macchina per scrivere, rispolverata e valorizzata dalla competenza e passione di Domenico Scarzello, corre lungo il libro “Un Tasto Italiano”, curato dallo stesso collezionista braidese, insieme a Cesare Verona.

Un affascinante excursus storico e tecnico, tanto teorico (grazie al libro,) quanto pratico, attraverso la visita tematica al Museo che sarà guidata da Domenico Scarzello, presidente Compu (Associazione Italiana collezionisti macchine per ufficio) e grande appassionato del tema. Tanto che a Bra, presso i locali dell’impresa Bra Servizi (corso Monviso, 25) ha fondato un’esposizione permanente di esemplari di macchine per scrivere, provenienti da tutto il mondo, a formare un campionario davvero unico nel suo genere. Da vedere per credere.